Kawasaki KX 450 F: cavalli, velocità massima e prezzo

La nuova edizione di Kawasaki KX 450 F 2021, sintetizzando le principali modifiche apportate, ci presenta una moto con una frizione rinnovata con molle a disco conico al posto di quelle elicoidali più un manubrio in alluminio della prestigiosa ditta australiana Renthal Fatbar di serie.

Kawasaki KX 450 F 2021, frizione rinnovata

Kawasaki KX 450 F 2021 è stata accolta con entusiasmo da tutti gli amanti della moto cross. I miglioramenti del modello sono arrivati sia a livello estetico che tecnico. La nuova frizione è decisamente più affidabile e si modula meglio mentre il manubrio di alluminio è oggi di serie.

Rispetto alla versione 250, la sorella maggiore Kawasaki KX 450 F 2021 ha subito meno modifiche ma per aggiungere ulteriore l’affidabilità e prestazioni, è stato introdotto un nuovo rivestimento per diminuire l’attrito del pistone sul mantello mentre la frizione è stata migliorata per quanto riguarda la qualità dell’innesto delle marce grazie anche al nuovo diametro dei dischi d’acciaio.

Motore, cavalli e velocità massima

Chi sta pensando di acquistare Kawasaki KX 450 F 2021 scoprirà che c’è un unico colore disponibile per questo 449cc di cilindrata, il classico Lime Green Kawasaki. Vediamo le specifiche tecniche del motore che è un monocilindrico 4 tempi con raffreddamento a liquido, 4 valvole e iniezione elettronica.

Riguardo i freni e le sospensioni partendo dall’anteriore troviamo un disco singolo a margherita da 270 milimetri e una pinza a doppio pistoncino mentre al posteriore un disco singolo a margherita da 250 millimetri e pinza a singolo pistoncino.

La sospensione anteriore di Kawasaki KX 450 F 2021 è costituita da una forcella telescopica a steli rovesciati da 49 mm che si regola in compressione e in estensione; la sospensione della parte posteriore è il nuovo e leggero UniTrack che regola la compressione ad alta o bassa velocità, lo smorzamento in estensione e il precarico molla.

Kawasaki KX 450 F 2021: dimensioni e peso

Le tre dimensioni di Kawasaki KX 450 F 2021 sono rispettivamente 2,185 m x 82 cm per 1,26 m, un’altezza della sella di 95,5 cm e un serbatoio da 6,2 litri, per un totale di 110 kg in ordine di marcia – quindi con serbatoio dell’olio e del carburante pieni.

Anche se Kawasaki KX 450 F 2021 è il nome del modello così come tutti lo conoscono in realtà il nome ufficiale è stato privato della F già a partire dal 2019, anno in cui è stato introdotto un design completamente nuovo che ha ridefinito il modello che oggi conosciamo e che per la prima volta in quell’anno ha montato lo starter elettrico al posto di quello a pedale.

Il prezzo

Il prezzo della Kawasaki KX 450 F 2021 dovrebbe aggirarsi intorno ai 9.490 €.