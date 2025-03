Introduzione al KGM Actyon

Il KGM Actyon rappresenta un’importante novità nel panorama automobilistico europeo. Questo SUV, recentemente rinominato dal marchio sudcoreano precedentemente noto come SsangYong, è progettato per attrarre un pubblico sempre più esigente. Con un design sportivo e una serie di caratteristiche all’avanguardia, l’Actyon si propone di competere con modelli affermati come la Skoda Kodiaq e la Volkswagen Tayron.

Design e caratteristiche esterne

Il KGM Actyon si distingue per il suo aspetto robusto e sportivo. Con una lunghezza di 4,74 metri, il SUV presenta una linea del tetto discendente che conferisce un tocco elegante e dinamico. Le barre sul tetto nere, lo spoiler posteriore integrato e i cerchi in lega da 20 pollici completano un look accattivante. Questo modello è pensato per coloro che cercano un veicolo che non solo offra prestazioni, ma anche un’estetica distintiva.

Interni e tecnologia

All’interno, il KGM Actyon promette “eccellenti condizioni di spazio” per tutti i passeggeri. La plancia è dominata da un display panoramico che include un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un touchscreen di pari dimensioni per la navigazione e l’intrattenimento. Tra le dotazioni di serie troviamo climatizzatore automatico bizona, sensori di parcheggio e integrazione smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto. La capacità del bagagliaio varia da 668 a 1.120 litri, a seconda della configurazione dei sedili, rendendo questo SUV versatile per ogni esigenza.

Motorizzazione e prestazioni

Il KGM Actyon è equipaggiato con un motore turbo benzina da 1,5 litri che eroga 120 kW (163 CV). Questo motore può essere abbinato a una trasmissione automatica e alla trazione integrale, offrendo una guida fluida e reattiva. La sicurezza è una priorità per KGM, e l’Actyon è dotato di otto airbag e numerosi sistemi di assistenza alla guida, come l’assistente alla frenata d’emergenza e il rilevamento della stanchezza, per garantire un’esperienza di guida sicura e confortevole.

Allestimenti e prezzi

In Germania, il KGM Actyon è disponibile in tre livelli di allestimento. La versione base “Core”, con un prezzo di partenza di 35.790 euro, offre sedili in pelle riscaldati e numerose altre dotazioni. L’allestimento intermedio “Bliss” include funzionalità avanzate come il monitoraggio dell’angolo cieco e un sistema di accesso senza chiave. Infine, la versione top di gamma “Lux” offre una dotazione completa, compreso un sistema di telecamere a 360 gradi e assistente al traffico trasversale. Le opzioni aggiuntive, come la trazione integrale e verniciature metallizzate, consentono ai clienti di personalizzare ulteriormente il proprio SUV.

Disponibilità e futuro del KGM Actyon

Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali sulla disponibilità del KGM Actyon nel mercato italiano, ma l’interesse per questo modello è in crescita. Con un mix di design accattivante, tecnologia avanzata e prestazioni solide, il KGM Actyon potrebbe rappresentare una scelta interessante per gli automobilisti europei in cerca di un SUV versatile e moderno.