Espansione della gamma KGM

Il costruttore coreano KGM, erede del marchio SsangYong, si prepara a lanciare una serie di novità interessanti per il 2025 e il 2026. Durante la presentazione della nuova Actyon, sono stati rivelati dettagli su futuri modelli e motorizzazioni, con un focus particolare sulle tecnologie ibride. KGM punta a competere con marchi consolidati come Hyundai, Kia e Toyota, introducendo una motorizzazione ibrida full che promette di rivoluzionare la sua offerta.

Motorizzazioni ibride e aggiornamenti

Tra le novità più attese, spicca l’arrivo di un powertrain full hybrid a benzina, previsto per la seconda metà del 2025. Questo sistema sarà disponibile per i modelli Torres e Actyon, affiancandosi alle versioni tradizionali a benzina. La motorizzazione ibrida utilizzerà un motore termico da 1.5 litri, capace di erogare 150 CV, e un motore elettrico, che lavoreranno in sinergia per ottimizzare le prestazioni e l’efficienza energetica. La batteria, con una capacità di 1,85 kWh, potrà essere ricaricata sia attraverso la frenata rigenerativa sia tramite il motore termico, che agirà come generatore in determinate condizioni di guida.

Nuovi modelli e cambiamenti in arrivo

Non solo motorizzazioni, ma anche nuovi modelli sono in arrivo. A inizio 2026, KGM introdurrà un cambio automatico a 8 rapporti per i modelli Torres e Actyon, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida. Inoltre, nella primavera del 2026, verrà presentato un nuovo SUV di segmento D, progettato per le famiglie, che offrirà una gamma di motori completa, inclusa una variante ibrida plug-in. Questo nuovo modello rappresenta un passo significativo per KGM, che mira a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all’efficienza.

Conclusioni sulle novità KGM

Con queste innovazioni, KGM si posiziona come un attore chiave nel mercato dei SUV, puntando su tecnologie avanzate e motorizzazioni ibride per attrarre un pubblico sempre più vasto. La strategia del marchio coreano è chiara: offrire veicoli che non solo soddisfano le esigenze di spazio e comfort, ma che sono anche sostenibili e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Con l’arrivo di nuovi modelli e motorizzazioni, KGM è pronto a sfidare i leader del settore e a conquistare nuovi clienti.