Introduzione alla Kove 450 Rally Lucky Explorer

La Kove 450 Rally Lucky Explorer rappresenta un sogno per gli appassionati di motociclismo avventuroso e per coloro che hanno il deserto nel cuore. Questa moto, in edizione limitata, si distingue per il suo design accattivante e le sue prestazioni elevate, rendendola ideale per affrontare le sfide più impegnative. Con un arrivo previsto per aprile 2025, la Lucky Explorer promette di conquistare il mercato delle moto da deserto.

Caratteristiche tecniche della moto

La Kove 450 Rally Lucky Explorer si basa sulla già nota 450 Rally, ma con alcune migliorie significative. Il motore monocilindrico DOHC raffreddato a liquido Euro 5+ offre una cilindrata di 449 cc e una potenza massima di 42 CV a 8.500 giri/min, permettendo di raggiungere una velocità massima di 170 km/h. Questa moto è progettata per affrontare terreni difficili, grazie a un telaio a doppio trave in acciaio e un forcellone in alluminio che garantiscono stabilità e resistenza.

Design e livrea iconica

Uno degli aspetti più affascinanti della Kove 450 Rally Lucky Explorer è la sua livrea, che richiama il leggendario logo delle competizioni africane degli anni ’80 e ’90. Questo elemento di design non solo rende la moto visivamente accattivante, ma evoca anche un senso di avventura e storia. La versione High della moto presenta sospensioni con escursione maggiorata e una sella più alta, offrendo un comfort superiore durante le lunghe percorrenze nel deserto.

Prestazioni e maneggevolezza

Le sospensioni della Kove 450 Rally Lucky Explorer sono regolabili, con una forcella da 49 mm che consente di adattare la moto a diverse condizioni di guida. L’impianto frenante è dotato di ABS disinseribile, garantendo una maggiore sicurezza in situazioni di emergenza. Con un peso di soli 155 kg in ordine di marcia, questa moto è agile e maneggevole, rendendola perfetta per affrontare le insidie del deserto.

Disponibilità e prezzo

La Kove 450 Rally Lucky Explorer sarà disponibile in edizione limitata a soli 50 esemplari, con un prezzo di 9.890 euro. Gli appassionati avranno anche la possibilità di trasformare la moto in una 450 Rally Pro attraverso un apposito kit, rendendola adatta per le competizioni. Questa opportunità rende la Lucky Explorer non solo un mezzo di trasporto, ma anche un investimento per gli amanti delle sfide off-road.