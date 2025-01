KTM 125 SMC R: la scelta per i giovani motociclisti

La KTM 125 SMC R rappresenta un’opzione ideale per i motociclisti più giovani, in particolare per coloro che possiedono una patente A1. Con un motore LC4c monoalbero da 125 cc, questa moto è progettata per offrire prestazioni elevate e un’esperienza di guida entusiasmante. La sua omologazione Euro5+ garantisce che rispetti le normative ambientali, rendendola una scelta responsabile per i motociclisti di oggi.

Tra le caratteristiche più interessanti, troviamo il comando del gas elettronico e la frizione antisaltellamento PASC, che permettono staccate rapide e controllate. Inoltre, l’ABS Supermoto Bosch 10.3MB a due canali consente di disattivare l’intervento sulla ruota posteriore, offrendo la possibilità di derapate controllate, un aspetto fondamentale per chi desidera cimentarsi nel motard.

KTM 390 SMC R: potenza e versatilità

La KTM 390 SMC R, d’altra parte, è pensata per motociclisti più esperti, grazie al suo motore LC4c bialbero da 399 cc. Questa moto non solo offre maggiore potenza, ma è anche dotata di un sistema di combustione attiva che ottimizza la miscela di carburante, riducendo le emissioni e rispettando le normative Euro5+.

Una delle caratteristiche distintive della 390 SMC R è la possibilità di scegliere tra due modalità di guida: STREET e SPORT. La modalità STREET è ideale per una guida sicura e bilanciata, mentre la modalità SPORT permette di sfruttare al massimo le prestazioni della moto, disattivando il controllo di trazione cornering (MTC) e selezionando tra diverse opzioni di ABS.

Design e tecnologia all’avanguardia

Entrambe le moto presentano un design aggressivo e accattivante, con linee ispirate ai modelli offroad racing di KTM. Il cruscotto TFT da 4,2 pollici, presente su entrambe le versioni, offre connettività Bluetooth tramite l’app KTM Connect, consentendo navigazione turn-by-turn e controllo remoto del telefono.

In termini di sospensioni, la 125 SMC R è equipaggiata con una forcella WP APEX da 43 mm, mentre la 390 SMC R presenta una forcella regolabile in compressione e ritorno, garantendo un’ottima stabilità e aderenza su strada. I cerchi a raggi della 390 SMC R, abbinati a pneumatici Michelin Power 6, assicurano massima aderenza e stabilità, rendendo queste moto perfette per l’uso su pista e su strada.

Con un peso contenuto e prestazioni al vertice delle rispettive categorie, le nuove KTM 125 SMC R e 390 SMC R 2025 rappresentano un’ottima scelta per i motociclisti in cerca di avventura. Disponibili nei concessionari ufficiali a partire da marzo 2025, i prezzi sono fissati a 5.730 euro per la 125 e 6.780 euro per la 390, rendendole accessibili a un pubblico ampio e variegato.