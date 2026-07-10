La Ducati di Alex Marquez sfoggia i colori storici di Gibernau al GP Germania

Il team Gresini Racing ha scelto il circuito del Sachsenring per celebrare in modo speciale i suoi 30 anni di storia nel Motomondiale. In un weekend di gare emozionanti, il team italiano ha deciso di riportare in pista una delle livree più iconiche della sua storia, quella che ha accompagnato Sete Gibernau alla vittoria nel 2003.

La scelta di questa livrea non è casuale. Il Sachsenring è un circuito che ha visto momenti indimenticabili per il team, e la colorazione giallo-blu legata agli sponsor Movistar e Telefonica è un simbolo di un’epoca d’oro. La livrea sarà portata in gara da Alex Marquez unico pilota disponibile per il team a causa dell’infortunio di Fermin Aldeguer.

Un omaggio al passato con un occhio al futuro

La decisione di utilizzare questa livrea speciale è parte di una serie di iniziative che il team Gresini ha pianificato per celebrare i suoi 30 anni di presenza nel MotoMondiale. Già in Brasile, la squadra aveva presentato una livrea verde-oro in onore di Alex Barros un altro pilota che ha scritto pagine importanti nella storia del team.

La livrea giallo-blu, utilizzata nel biennio 2003-2004, è un richiamo a un periodo di grande successo per il team. In quell’anno, Gibernau riuscì a conquistare una vittoria memorabile proprio al Sachsenring, battendo valentino rossi in un duello al fotofinish. Un momento che ha lasciato un segno indelebile nella storia del MotoMondiale.

Il significato di questa scelta

La scelta di riportare in pista questa livrea ha un significato profondo per il team Gresini. Non si tratta solo di un omaggio al passato, ma anche di un modo per riaffermare la propria identità e tradizione. In un’epoca in cui le livree cambiano spesso per motivi commerciali, questa iniziativa rappresenta un ritorno alle radici.

“Onestamente ho la pelle d’oca a vedere questa moto”, ha dichiarato Michele Masini a durante le prove libere. “Quest’anno stiamo celebrando i 30 anni di Gresini Racing in MotoGP e stiamo mettendo in pista le livree più belle della nostra storia. Siamo orgogliosi di questi colori.”

La sfida del presente

Nonostante l’assenza di Fermin Aldeguer per infortunio, il team Gresini è determinato a sfruttare questa occasione per ottenere un buon risultato. Alex Marquez, pur essendo ancora acciaccato, è pronto a dare il massimo per onorare la livrea storica.

La livrea giallo-blu non è solo un simbolo del passato, ma anche un portafortuna per il team. In un campionato competitivo come la MotoGP ogni dettaglio può fare la differenza. Il team Gresini spera che questa iniziativa possa portare fortuna e aiutare a chiudere la prima parte del campionato 2026 nel miglior modo possibile.

In un mondo in cui la tecnologia e le strategie di marketing dominano, il team Gresini ha scelto di celebrare la sua storia con un gesto che unisce tradizione e passione. La livrea vintage al Sachsenring è un omaggio a un passato glorioso, ma anche un segnale di continuità e determinazione per il futuro.