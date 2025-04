Un’auto d’epoca amata da molti

La Fiat Panda 4×4 è un simbolo di praticità e robustezza, capace di conquistare il cuore di molti appassionati di auto d’epoca. Questo modello, lanciato negli anni ’80, ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel panorama automobilistico, non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per la sua storia affascinante. Tra i tanti esemplari, uno in particolare si distingue: quello appartenuto a Gianni Agnelli, ex presidente della Fiat, che la guidò per circa 15 anni. Questo esemplare sarà messo all’asta il 20 aprile da RM Sotheby’s, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati.

La storia dietro l’asta

Il fascino di questa Fiat Panda 4×4 non risiede solo nel suo design semplice e funzionale, ma anche nella sua storia. Gianni Agnelli, noto per il suo stile di vita lussuoso, scelse di utilizzare un’utilitaria per le sue gite invernali a St. Moritz. Questo contrasto tra la sua posizione di potere e la scelta di un’auto così modesta rende la Panda 4×4 un pezzo unico. La vettura, venduta nel 2001, ha attraversato diversi proprietari prima di arrivare nelle mani dell’attuale proprietario, che ha completato un restauro approfondito, riportandola alle condizioni originali.

Un restauro che fa la differenza

Il restauro della Fiat Panda 4×4 è stato completato all’inizio del 2025, e il risultato è straordinario. La carrozzeria in argento metallizzato e gli interni neri sono stati mantenuti fedeli al design originale, senza le personalizzazioni tipiche delle auto di Gianni Agnelli. Questo la rende un’auto d’epoca in condizioni quasi perfette, pronta per essere ammirata e guidata. Gli esperti stimano che il prezzo d’asta possa oscillare tra i 20.000 e i 40.000 euro, ma non è escluso che possa raggiungere cifre più elevate, data la sua storia e il restauro impeccabile.

Un pezzo di storia automobilistica

Possedere una Fiat Panda 4×4 appartenuta a Gianni Agnelli non è solo un investimento economico, ma anche un modo per entrare in possesso di un pezzo di storia automobilistica. Con quasi 40 anni di storia alle spalle, questo modello rappresenta un’epoca in cui le auto erano progettate per essere pratiche e accessibili, senza rinunciare alla qualità. La Panda 4×4 di Agnelli è un esempio perfetto di come un’auto possa raccontare una storia e diventare un oggetto di culto nel mondo del collezionismo.