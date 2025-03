Un progetto unico per la Milano Design Week

La Fiat Topolino si presenta in una veste completamente nuova grazie alla collaborazione con Gallo, un’azienda italiana nota per i suoi accessori colorati. Questo progetto, che debutta durante la Milano Design Week 2025, rappresenta un omaggio alla mobilità sostenibile e alla creatività italiana. Le quattro livree che verranno svelate durante l’evento sono il risultato di un’interpretazione audace e innovativa delle celebri righe multicolori di Gallo, reinterpretate in chiave moderna.

Design e sostenibilità: un connubio perfetto

Il primo design della Fiat Topolino si ispira al Verde Vita, un colore simbolo di freschezza e vitalità. Le altre tre livree, che saranno rivelate nel corso della settimana, includeranno motivi a righe bicolore, a pois e un pattern geometrico che trae ispirazione dalla collezione Primavera-Estate 2025 di Gallo. Questa iniziativa non solo celebra l’estetica, ma sottolinea anche l’importanza della sostenibilità nel settore automobilistico, un tema sempre più attuale.

Un’esperienza immersiva a Milano

Durante la Milano Design Week, le Fiat Topolino personalizzate circoleranno per le strade della città, offrendo ai visitatori un’esperienza unica. I punti vendita di Gallo a Milano, situati in Via Manzoni, Via Durini e Corso Vercelli, si trasformeranno per accogliere questa collaborazione, vestendosi dei colori vivaci delle nuove livree. Inoltre, in esclusiva per l’evento, Gallo lancerà una collezione limitata di calze in cotone che raffigurano la Fiat Topolino multicolore, disponibili dal 7 aprile nelle boutique selezionate e online.