La Formula 1 sbarca su Prime Video con la serie One

Un nuovo capitolo per la Formula 1

Il mondo della Formula 1 si prepara a una nuova avventura, questa volta sul piccolo schermo. La piattaforma di streaming Prime Video ha annunciato lo sviluppo di una serie intitolata One, che promette di portare gli appassionati nel cuore delle competizioni automobilistiche più emozionanti al mondo. La serie, che non è stata ancora ufficialmente ordinata, è già al centro dell’attenzione grazie alla presenza di Felicity Jones, attrice britannica nota per i suoi ruoli in film di successo.

Un progetto ambizioso

Secondo quanto riportato da Variety, il progetto è nelle mani di Mark Fergus e Hawk Ostby, due sceneggiatori di talento già nominati all’Oscar per il loro lavoro in I figli degli uomini. La serie avrà il supporto ufficiale della Formula 1, il che garantisce un’accuratezza e una rappresentazione autentica del mondo delle corse. La trama seguirà le vicende di una scuderia di Formula 1, di proprietà di una famiglia in crisi, e metterà in luce le sfide e le rivalità che caratterizzano questo sport ad alto rischio e ad alto investimento.

Felicity Jones: protagonista e produttrice

Felicity Jones non sarà solo la protagonista della serie, ma anche una delle produttrici, insieme agli sceneggiatori e a suo fratello Alexander Jones. La sua esperienza e il suo talento saranno fondamentali per dare vita a un racconto avvincente che esplora non solo le dinamiche delle corse, ma anche le relazioni personali e le pressioni che i protagonisti devono affrontare. La serie sarà prodotta da Bedrock Entertainment, una società fondata nel 2020 da nomi noti dell’industria cinematografica, tra cui Tony To e Dan Sackheim.

Un futuro promettente per la serie

Nonostante i dettagli sulla trama e sul cast siano ancora limitati, l’attesa per One cresce. Gli appassionati di Formula 1 e di storie avvincenti possono aspettarsi una narrazione ricca di colpi di scena, emozioni e una rappresentazione autentica del mondo delle corse. Con la combinazione di un cast di talento e una produzione di alta qualità, la serie ha tutte le carte in regola per diventare un grande successo su Prime Video.