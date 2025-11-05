La revisione auto è uno dei controlli più importanti al fine di stabilire la corretta efficienza di un’automobile per la circolazione su strada. Si tratta di una tappa obbligata sia questa un’auto nuova o con anni alle spalle e da questa verifica ne dipende il suo proseguo come veicolo adeguato a viaggiare sul territorio nazionale. Vediamo quindi in cosa consiste e qual’è il suo costo.

LEGGI ANCHE: Alternatore, cos’è questo compenente e come affrontare il suo guasto

Revisione auto, in cosa consiste

La revisione auto è un controllo che viene fatto ad un veicolo al fine di valutare se questo rientra nei parametri di legge e se rispetta quanto riportato nel libretto di circolazione. Il controllo può avvenire dopo i primi 4 anni dall’immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.

Che cosa si verfica nella revisione auto? Di seguito riepiloghiamo gli elementi che l’esaminatore autorizzato va a verificare durante il controllo:

I componenti per le emissioni sonore ed inquinanti

l’impianto frenante

le sospensioni

gli pneumatici

la visibilità (luci comprese)

la sicurezza generale del veicolo (es. chiusura porte, presenza di danni gravi etc.)

correttezza dei dati riportati nel libretto di circolazione (numero targa, telaio, codice motore…)

Il controllo non prevede alcuno smontaggio delle componenti presenti sul veicolo. Nel caso la vettura abbia esito regolare verrà aggiornato il libretto di circolazione con la data di effettuazione del controllo ministeriale.

LEGGI ANCHE: Bollo auto 2026, le date in ciascuna regione

Quanto costa la revisione auto

Il costo della revisione auto presso la Motorizzazione Civile è di 45 euro. Se si decide di effettuare il controllo presso un centro privato autorizzato dalla Motorizzazione Civile il costo è di 54,90 euro + iva come da decreto interministeriale N° 317 del 3 agosto 2021.

Il totale che si deve pagare è quindi di 79 euro circa, in questo caso basta prendere appuntamento nel centro più vicino al domicilio e recarsi con l’auto alla data stabilita.