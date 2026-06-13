Marquez trionfa al Balaton Park, caos alla prima curva e Martin penalizzato

Il Gp d’Ungheria al Balaton Park è stato una gara ricca di eventi: la prima curva ha segnato una carambola che ha tolto di gara alcuni protagonisti, mentre Marc marquez ha condotto una prestazione costante e autoritaria fino alla bandiera a scacchi. Tra ritiri, visite al centro medico e colpi in classifica, il Gran Premio ha consegnato numeri e scenari destinati a essere discussi in vista della prossima tappa.

La corsa ha assunto due chiavi interpretative: da un lato l’incidente iniziale che ha coinvolto più piloti, dall’altro la rimonta e la gestione di Marquez, arrivata al centesimo successo in carriera. Nel mezzo il ritorno alla gara di alcuni piloti acciaccati e le conseguenze regolamentari per chi ha provocato lo scontro.

Incidente alla prima curva e conseguenze: protagonisti e penalità

Alla partenza si è verificata una maxi caduta che ha visto coinvolti Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer. Dalle immagini si è potuto notare come la moto di Martin abbia perso aderenza al posteriore, provocando la carambola. Martin è stato trasportato al centro medico e, nonostante non abbia riportato fratture, è stato annunciato che dovrà scontare una doppia long lap penalty nel Gp di Brno previsto per il 21 giugno.

Condizioni dei piloti coinvolti

Bezzecchi ha raggiunto i box subito dopo l’incidente per le cure del circuito, mentre Di Giannantonio è riuscito a ripartire ma relegato nelle retrovie. Aldeguer e Bezzecchi si sono recati al centro medico accompagnati dal personale di pista e, fortunatamente, camminavano autonomamente all’arrivo. L’episodio ha avuto ripercussioni immediate sulla classifica mondiale, con la coppia di vertice penalizzata dalle rispettive vicissitudini.

La vittoria numero 100 di Marc Marquez e il duello con Acosta

In una gara lunga che ha premiato il passo costante, Marc Marquez ha saputo imporre il proprio ritmo e completare una rimonta che gli ha permesso di conquistare il traguardo in solitaria. La sua prestazione è stata caratterizzata da una gestione del ritmo simile a quella mostrata nella sprint e da giri veloci nelle fasi decisive; a cinque tornate dalla fine Marquez ha firmato il giro più rapido della gara, consolidando il vantaggio su Pedro Acosta.

Il podio e le scelte tecniche

Il duello per la vittoria ha visto Marquez precedere Pedro Acostaautore di una gara solida che gli è valsa il secondo posto, e Francesco Bagnaiaterzo e autore del suo secondo podio consecutivo. Le scelte di mescola posteriori hanno giocato un ruolo: alcuni piloti, come Acosta, hanno optato per la softmentre altri, tra cui Bagnaia e Martin prima dell’incidente, erano su media. La variabile gomme ha inciso soprattutto nella seconda metà di gara, quando consumo e gestione termica hanno fatto la differenza.

Effetti sulla classifica piloti e risultati di giornata

La vittoria di Marquez ha avuto ripercussioni immediate nella graduatoria iridata: grazie allo zero della coppia di testa causato dall’incidente, il campione spagnolo è risalito in quinta posizione e ha recuperato trent punti rispetto al divario precedente. In cima alla classifica rimangono i piloti coinvolti nella caduta, ma lo scossone del Balaton Park ha ridotto alcuni margini e riaperto il campionato.

L’ordine d’arrivo ufficiale ha visto Marc Marquez primo su Ducati, seguito da Pedro Acosta a +1.343 e da Francesco Bagnaia a +11.632. Ai Ogura ha chiuso quarto, davanti a Luca Marini e Diogo Moreira. In classifica generale la situazione dopo il Gp è: 1. Marco Bezzecchi 180 punti, 2. Jorge Martin 160, 3. Fabio Di Giannantonio 138, 4. Pedro Acosta 132, 5. Marc Marquez 108, con gli altri piloti a seguire.

Oltre alla MotoGP, la domenica ha visto anche la vittoria di Manuel Gonzalez in Moto2, che ha consolidato il suo vantaggio in campionato, e performance di rilievo per piloti italiani con Celestino Vietti settimo e Tony Arbolino decimo nella classe di mezzo.

Il Gp d’Ungheria resterà negli annali per la combinazione fra l’alto gesto sportivo di Marquez, che ha centrato la vittoria numero 100, e per la fase iniziale che ha prodotto conseguenze tecniche, mediche e regolamentari, con la penalità a Martin in vista di Brno e la revisione delle gerarchie iridate.