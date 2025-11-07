La Honda S2000 Rinasce con la BP25 al SEMA Show: Scopri le Novità!

In occasione del noto SEMA Show di Las Vegas, Bulletproof Automotive ha presentato una reinterpretazione audace della leggendaria Honda S2000, denominata BP25. Questa creazione segna il 25° anniversario del tuner californiano, specializzato nelle elaborazioni di auto giapponesi. La BP25 non è solo un veicolo; è un tributo alla cultura del tuning che ha reso la S2000 un’icona nel panorama automobilistico.

Un design audace e dinamico

La Honda S2000 ha subito una trasformazione radicale, passando da roadster a un coupé aggressivo. La nuova carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio Varis Dark Panther, un materiale che non solo ne aumenta la leggerezza, ma ne amplifica anche l’estetica con passaruota allargati e prese d’aria imponenti. La presenza scenica è ulteriormente accentuata da un tetto rigido Spoon e da un’ala posteriore che trasmette forza e stabilità.

Colori e dettagli distintivi

La verniciatura dell’auto è una combinazione audace di Lamborghini Balloon White con grafiche dorate e dettagli rossi. La scelta dei cerchi BP-RW Evolution da 19 pollici, ispirati alla tecnica tradizionale giapponese del metallo martellato, non è solo estetica, ma funzionale: nascondono un impianto frenante Brembo Pista abbinato a pneumatici semi-slick, pronti a garantire prestazioni elevate.

Prestazioni da corsa

Sotto il cofano della BP25 si nasconde una vera potenza. Il motore 2.0 litri a quattro cilindri della S2000 è stato potenziato con un compressore Vortech, portando la potenza complessiva a ben 580 CV a 9.300 giri/minuto. Con un regime massimo di 10.000 giri, questo motore promette emozioni forti e prestazioni da urlo. La trazione posteriore rimane invariata, supportata da un cambio manuale a sei marce e un differenziale autobloccante che garantisce la massima aderenza in curva.

Un sound inconfondibile

Il sistema di scarico in titanio Amuse Euro Dual non solo riduce il peso, ma offre anche un suono che risuona come una melodia per gli appassionati di motori. Ogni accelerazione è accompagnata da un concerto di note che celebra il potere e l’agilità della BP25.

Interni curati nei minimi dettagli

Entrando nell’abitacolo, si viene accolti da un ambiente sportivo e raffinato. I sedili Recaro RS-G, abbinati a un rivestimento in Alcantara con cuciture rosse, assicurano comfort e supporto durante la guida. Il volante Mugen e la leva del cambio ARC completano un interno progettato per gli amanti delle prestazioni, con dettagli che richiamano direttamente la leggendaria NSX-R.

La BP25 di Bulletproof Automotive non è solo un’auto; è un capolavoro di ingegneria e design che celebra la storia e l’eredità della Honda S2000. Con una combinazione perfetta di potenza, stile e precisione, questo veicolo rappresenta il sogno di ogni appassionato di auto sportive e un tributo alla cultura del tuning giapponese.