Lamborghini Gallardo V10 di David Beckham in vendita

Un’auto iconica con una storia unica

La Lamborghini Gallardo V10 140C4S, un’auto che ha fatto sognare molti appassionati di motori, è ora in vendita. Questo modello non è solo un veicolo di lusso, ma un pezzo di storia automobilistica, avendo appartenuto a una delle icone del calcio mondiale, David Beckham. Acquistata durante il suo periodo al Real Madrid, questa Gallardo è diventata famosa non solo per il suo prestigioso proprietario, ma anche per le sue straordinarie caratteristiche tecniche e il suo stato di conservazione.

Condizioni impeccabili e manutenzione regolare

Quello che rende questa Lamborghini particolarmente interessante è il suo chilometraggio limitato: solo 9.900 km percorsi. Ogni chilometro è stato mantenuto in condizioni perfette grazie a una regolare manutenzione. I precedenti proprietari hanno assicurato che l’auto fosse sempre sottoposta a controlli meticolosi, con revisioni effettuate nell’aprile 2023 e nell’agosto dello stesso anno, quando il contachilometri segnava solo 6.577 km. La manutenzione è stata eseguita da professionisti Lamborghini, garantendo che ogni aspetto dell’auto fosse in ottime condizioni.

Un investimento per i collezionisti

Il prezzo di vendita stimato per questa Lamborghini Gallardo V10 si aggira tra i 140.000 e i 160.000 euro, un investimento significativo per gli appassionati di auto di lusso. L’acquirente avrà accesso a tutta la documentazione originale, comprese le fatture delle revisioni e la prova di acquisto, che attestano la provenienza e la cura ricevuta dall’auto. Inoltre, l’ultima revisione ha segnalato un piccolo difetto allo specchio retrovisore, un dettaglio che non intacca il valore complessivo di questo straordinario veicolo.

Un collezionista di auto di lusso

David Beckham non è solo un calciatore di fama mondiale, ma anche un appassionato collezionista di auto di lusso. Oltre alla Gallardo, la sua collezione include modelli iconici come la Ferrari 550 Maranello e una Aston Martin V8 Vantage Volante. Recentemente, ha anche regalato a suo figlio Brooklyn una Jaguar XK140 by Lunaz, un restomod elettrico dal valore di circa 600.000 euro. Queste scelte riflettono non solo il suo amore per le auto, ma anche un occhio attento per l’innovazione e il design.