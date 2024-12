Il trionfo del 2024: una scalata verso la vetta

Il 2024 è stato un anno memorabile per il team Pramac Ducati, culminato con la vittoria del titolo mondiale. Paolo Campinoti, il patron del team, ha descritto questo traguardo come il risultato di anni di lavoro e sacrifici. “Abbiamo fatto tanti passettini alla volta, piccoli ma significativi, e siamo arrivati in cima alla montagna”, ha dichiarato Campinoti, riflettendo sul percorso che ha portato il team a questo straordinario successo. La stagione è stata caratterizzata da momenti di difficoltà, ma la capacità di rialzarsi e continuare a lottare ha dimostrato la determinazione del team.

Jorge Martin: un talento in crescita

Jorge Martin, il pilota che ha guidato Pramac alla vittoria, è descritto da Campinoti come un talento enorme che ha saputo maturare nel corso degli anni. “È arrivato in Pramac che era praticamente un bambino. Con noi è cresciuto e diventato campione del mondo”, ha affermato. Martin ha dimostrato una notevole evoluzione, imparando a gestire le gare con maggiore strategia e consapevolezza. La sua capacità di ottenere punti anche in situazioni difficili è stata fondamentale per il successo del team.

Il futuro di Pramac: una nuova avventura con Yamaha

Con la conclusione della collaborazione con Ducati, Pramac si prepara a una nuova sfida come team satellite di Yamaha. Campinoti ha espresso ottimismo riguardo a questa transizione, sottolineando che Yamaha ha bisogno di rinnovamento, proprio come Ducati quando hanno iniziato la loro collaborazione. “Vogliamo contribuire a far tornare Yamaha in cima al mondo della MotoGP”, ha dichiarato. I nuovi piloti, Oliveira e Jack Miller, rappresentano un mix di esperienza e talento, pronti a portare il team verso nuovi traguardi.