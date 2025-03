Un design rivoluzionario

La nuova Toyota C-HR+ rappresenta un passo avanti significativo nel mondo dei SUV elettrici. Presentata durante il Kenshiki Forum di Bruxelles, questa vettura non è solo un’evoluzione del modello precedente, ma un’auto completamente nuova, progettata sulla piattaforma e-TNGA 2.0. Con una lunghezza di 4.520 mm e un passo di 2.750 mm, la C-HR+ si distingue per le sue linee aerodinamiche, pensate per ottimizzare l’efficienza e le prestazioni anche ad alte velocità.

Interni moderni e funzionali

All’interno, la nuova C-HR+ riprende l’impostazione della bZ4X, con un cruscotto dalle forme squadrate e materiali di alta qualità. Il tunnel centrale ospita un selettore del cambio rotativo e un ampio display da 14 pollici per il sistema di infotainment. Non mancano comandi fisici per garantire un’esperienza di guida pratica e intuitiva. Inoltre, la presenza di due piastre di ricarica per smartphone e un sistema di illuminazione ambientale multicolore arricchiscono ulteriormente l’abitacolo.

Prestazioni e autonomia

Dal punto di vista meccanico, la Toyota C-HR+ eredita molte specifiche dalla bZ4X. Sarà disponibile in Europa con due opzioni di batteria: una da 57,7 kWh e una più grande da 77 kWh, con un’autonomia massima dichiarata fino a 600 km nel ciclo WLTP. La versione AWD, dotata di un powertrain bimotore da 343 CV, offre prestazioni impressionanti, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi. La versione a trazione anteriore, invece, eroga 167 CV con la batteria più piccola e 224 CV con quella più grande.

Ricarica e disponibilità

Per quanto riguarda la ricarica, la nuova C-HR+ è equipaggiata con un caricatore in corrente alternata da 11 kW, con la possibilità di optare per un’unità da 22 kW nelle versioni più costose. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW, con miglioramenti nella curva di ricarica per un’esperienza più efficiente, soprattutto in condizioni climatiche fredde. La Toyota C-HR+ sarà disponibile in Europa e nel Regno Unito alla fine del 2025, ma i dettagli sui prezzi e sugli allestimenti sono ancora da definire.