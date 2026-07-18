Auto elettriche in Alto Adige: la regione italiana con la più alta percentuale di immatricolazioni nel 2026

L’Alto Adige sta vivendo una vera e propria rivoluzione nel settore delle auto elettriche. Nel primo semestre del 2026, la regione ha raggiunto un traguardo significativo: il 21,4% delle nuove immatricolazioni riguarda veicoli 100% a batteria (BEV), superando per la prima volta le auto a benzina, ferme al 19,8%. Questo dato posiziona l’Alto Adige come leader indiscusso in Italia per la diffusione di auto completamente elettriche, anche se ancora lontano dai livelli record della Norvegia, dove l’elettrico sfiora il 100%.

La crescita esponenziale delle auto elettriche in Alto Adige

La quota di BEV in Alto Adige è passata dal 14,6% del primo semestre 2026 al 21,4% nel 2026. Le auto ibride (tutti i tipi) hanno rappresentato il 41,1% delle immatricolazioni, portando la quota complessiva di veicoli elettrificati al 62,5%. Un dato che riflette una tendenza chiara: la mobilità sostenibile sta diventando una priorità per i cittadini altoatesini.

Le immatricolazioni a benzina sono diminuite del 17,1% rispetto al primo semestre 2026, mentre quelle diesel hanno registrato un calo vicino al 30%. Ecco un riepilogo dettagliato della situazione:

Ibride 41,1%

41,1% Elettriche (BEV) 21,4%

21,4% Benzina 19,8%

19,8% Diesel 7,0%

7,0% GPL 2,7%

Il confronto con la media italiana

A livello nazionale, la quota di BEV nel primo semestre del 2026 ha raggiunto l’11%, più che raddoppiando rispetto all’anno precedente. L’Alto Adige, con il suo 21,4%, presenta quindi una penetrazione di auto elettriche quasi doppia rispetto alla media italiana. Le ibride a livello nazionale sono cresciute del 27,7%, mentre le vendite di auto a benzina sono calate del 16,1% e quelle diesel del 31,9%.

Ecco un confronto dettagliato con i dati nazionali:

Alimentazione 2026 2026 Var % Quota 2026 Quota 2026 Benzina 101.343 120.835 -16,1% 20,3% 27,2% Diesel 18.264 26.804 -31,9% 3,7% 6,0% GPL 50.101 67.355 -25,6% 10,0% 15,1% HEV 254.201 199.099 +27,7% 50,9% 44,7% PHEV 20.044 12.564 +59,5% 4,0% 2,8% Elettrica (BEV) 54.989 18.263 +201,1% 11,0% 4,1% Totale 498.942 444.920 +12,1% 100,0% 100,0%

I fattori che sostengono la diffusione delle auto elettriche

La crescita delle auto elettriche in Alto Adige è sostenuta da diversi fattori chiave. Innanzitutto, la regione offre incentivi provinciali disponibili durante tutto l’anno, che rendono l’acquisto di veicoli elettrici più conveniente. Inoltre, il gestore locale dell’energia propone tariffe ridotte per la ricarica presso le colonnine pubbliche per i clienti con contratto domestico.

Un altro elemento cruciale è il costo elevato dei carburanti tradizionali in Alto Adige, che spinge molti cittadini a optare per soluzioni più sostenibili. A ciò si aggiunge una cultura della mobilità sostenibile sempre più radicata, che vede nella regione un vero e proprio laboratorio di innovazione.

L’Alto Adige dimostra quindi che, con le giuste politiche e una forte sensibilità ambientale, è possibile accelerare la transizione verso una mobilità più pulita e sostenibile.