Spa-Francorchamps 2026: strategie e aggiornamenti tecnici al centro del weekend di F1

Il Circuit de Spa-Francorchamps torna a essere il teatro di uno dei weekend più attesi della stagione di Formula 1. Con i suoi 7.004 metri di curve impegnative e rettilinei mozzafiato, la pista belga rappresenta una vera sfida per piloti e ingegneri. In questo contesto, le scuderie stanno mettendo a punto le loro strategie per affrontare le particolarità del tracciato, tra cui l’implementazione del Straight Mode e la gestione di un meteo capriccioso.

Mercedes e Ferrari: una sfida a due

La Mercedes arriva a Spa con la consapevolezza di avere una delle vetture più competitive del lotto. Dopo un inizio di weekend non proprio esaltante, la squadra di Brackley ha saputo correggere il tiro, mantenendo il nuovo pacchetto da basso carico che ha rafforzato la loro superiorità nei rettilinei. Tuttavia, la Ferrari non è da meno: la SF-26 ha dimostrato di essere una macchina competitiva, nonostante i problemi di degrado termico che l’hanno frenata in alcune gare precedenti. La scuderia di Maranello punta a confermare la sua crescita tecnica, con Charles Leclerc che cerca di mantenere il ritmo dopo la vittoria a Silverstone.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Durante le conferenze stampa del giovedì, Leclerc ha ribadito la sua fiducia nel team e nel team principal Fred Vasseur sottolineando l’importanza del lavoro svolto sul simulatore. Anche Lewis Hamilton ora in Ferrari, ha parlato dei progressi del team, pur ammettendo che il motore del Cavallino potrebbe soffrire sui lunghi rettilinei di Spa. Dal canto suo, Andrea Kimi Antonelli ha espresso apprezzamento per gli aggiornamenti apportati alla W17 tenendo d’occhio la SF-26 come principale rivale.

Red Bull in difficoltà e il futuro di Verstappen

La Red Bull si trova in un momento delicato, sia dal punto di vista tecnico che politico. Dopo il pesante DNF di Max Verstappen a Silverstone, le voci sul suo possibile trasferimento alla McLaren si sono fatte più insistenti. Il quattro volte campione del mondo cerca di ritrovare la serenità puntando tutto sul layout di Spa-Francorchamps, una pista dove ha spesso dominato in passato. Tuttavia, la scuderia di Milton Keynes deve affrontare anche problemi tecnici, come il cedimento strutturale che ha costretto Verstappen al ritiro nell’ultima gara.

Le sfide tecniche di Spa

Spa-Francorchamps rappresenta un banco di prova cruciale per i sistemi di Straight Mode con ben cinque zone di attivazione. Le vetture dovranno viaggiare quasi scariche nei lunghissimi tratti rettilinei del Kemmel e nel velocissimo settore che porta da Stavelot alla staccata della Bus Stop. Allo stesso tempo, i piloti avranno bisogno del massimo carico verticale nel guidato e tormentato secondo settore, dove la precisione dell’avantreno è fondamentale. Inoltre, il meteo imprevedibile delle Ardenne aggiunge un ulteriore livello di complessità, con simulazioni che devono tenere conto della pioggia improvvisa che può colpire solo una parte del circuito.

Gli orari TV e la diretta

Il fine settimana sul Circuit de Spa-Francorchamps tornerà a disputarsi secondo il format tradizionale, senza la presenza della sprint race. L’intero evento sarà trasmesso in diretta TV esclusiva per gli abbonati su Sky Sport F1 e in live streaming sulla piattaforma NOW. Il canale in chiaro TV8 proporrà la differita pomeridiana delle qualifiche del sabato e della gara domenicale. Su potrete vivere ogni singola sessione minuto per minuto grazie alla nostra consueta e dettagliata diretta scritta testuale.

Venerdì 17 luglio, le prove libere inizieranno alle 13:30 e proseguiranno alle 17:00. Sabato 18 luglio, le prove libere 3 sono previste alle 12:30, seguite dalle qualifiche alle 16:00. La gara domenicale prenderà il via alle 15:00.