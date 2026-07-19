Jeep Avenger Elettrica: caratteristiche, prezzi e autonomia

La Jeep Avenger Elettrica combina prestazioni, design e sostenibilità. Scopri le sue caratteristiche tecniche e gli allestimenti disponibili.

Nel panorama delle auto elettriche, la Jeep Avenger Elettrica si distingue per il suo design robusto e le prestazioni eccezionali. Questo veicolo rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile, senza rinunciare al DNA avventuroso che contraddistingue il marchio Jeep.

Con un’autonomia che varia tra i 393 e i 400 chilometri, la Avenger Elettrica è perfetta per chi cerca un’auto elettrica affidabile e versatile. Il suo consumo elettrico combinato, che va da 15,7 a 15,5 kWh per 100 km, la rende una delle opzioni più efficienti sul mercato.

Prestazioni e specifiche tecniche

La Jeep Avenger Elettrica vanta una potenza di 115 CV, sufficienti per garantire un’esperienza di guida dinamica e reattiva. Grazie alla sua trazione elettrica il veicolo emette zero grammi di CO2, contribuendo attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale.

La cilindrata, sebbene non applicabile in un contesto elettrico, è sostituita da un sistema di propulsione avanzato che assicura prestazioni costanti e una guida fluida. La combinazione di queste caratteristiche tecniche rende la Avenger Elettrica un’opzione ideale per chi cerca un’auto elettrica performante e rispettosa dell’ambiente.

Allestimenti e prezzi

La Jeep Avenger Elettrica è disponibile in diversi allestimenti, ciascuno pensato per soddisfare esigenze diverse. L’allestimento Longitude con un prezzo di partenza di €39.400, offre un equilibrio perfetto tra comfort e tecnologia. L’allestimento Altitude disponibile a partire da €40.400, aggiunge ulteriori comfort e opzioni di personalizzazione.

Per chi cerca il massimo in termini di lusso e tecnologia, l’allestimento Summit e l’allestimento 85th Anniversary entrambi a partire da €42.400, offrono una gamma completa di accessori e dotazioni premium. Ogni allestimento è progettato per offrire un’esperienza di guida unica, adattandosi alle esigenze e alle preferenze di ogni guidatore.

Per scoprire tutte le offerte disponibili e configurare la tua Jeep Avenger Elettrica, visita il sito ufficiale e richiedi un preventivo personalizzato. La mobilità del futuro è qui, e con la Jeep Avenger Elettrica, è più accessibile che mai.