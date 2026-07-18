XPENG L03 2026: design, tecnologia e prova su strada del SUV Coupé cinese

XPENG L03, il nuovo SUV Coupé elettrico con intelligenza artificiale, debutta in Europa con un design sportivo e tecnologia avanzata. Scopri la prova su strada e i dettagli del modello.

XPENG, il costruttore cinese di automobili elettriche, ha presentato la nuova L03 un SUV Coupé che punta a conquistare il mercato europeo. Il modello, presentato a Monaco di Baviera, rappresenta un passo importante nella strategia di crescita globale del marchio, che vuole trasformarsi in una vera e propria tech company della mobilità intelligente.

La L03 è disponibile sia in versione completamente elettrica BEV sia nella configurazione Power X REEV, pensata per chi desidera i vantaggi della mobilità elettrica riducendo le preoccupazioni legate alla disponibilità delle infrastrutture di ricarica. Il design del nuovo modello è stato curato da JuanMa Lopez, ex responsabile del design esterni di Ferrari, che ha interpretato la filosofia stilistica Vital Flow del marchio attraverso una carrozzeria larga, una silhouette fastback e porte prive di cornice.

Design e interni: un mix di sportività e tecnologia

Il design della L03 è caratterizzato da proporzioni wide-body più aggressive, una linea del tetto discendente in stile fastback e superfici pulite e moderne. Uno degli elementi più interessanti è il coefficiente aerodinamico dichiarato di appena 0,228, un valore ai vertici della categoria che contribuisce a migliorare efficienza energetica, silenziosità e autonomia.

All’interno, la L03 offre un abitacolo premium con materiali curati, sedili progettati per garantire comfort nei lunghi viaggi e una gestione completamente digitale delle principali funzioni. Al centro della plancia troviamo un grande display touchscreen da 15,6 pollici, affiancato dal sistema W-HUD (Windshield Head-Up Display) che proietta le informazioni principali direttamente nel campo visivo del conducente.

Prova su strada: comfort e intelligenza al volante

Il primo contatto dinamico con la nuova L03 si è svolto sulle strade nei dintorni di Monaco di Baviera. Il percorso ha alternato traffico urbano, strade extraurbane e tratti autostradali tedeschi, evidenziando il carattere equilibrato del modello. La prima sensazione è quella di una vettura molto più vicina alla filosofia premium europea rispetto alle precedenti generazioni di modelli cinesi.

Nei percorsi cittadini, la L03 mostra una grande facilità di utilizzo con uno sterzo leggero ma preciso, un’ottima insonorizzazione e sospensioni orientate al comfort. Nei tratti più veloci, emerge la capacità del telaio di mantenere stabilità e comfort anche alle velocità autostradali. La risposta dell’acceleratore è progressiva, con una spinta immediata tipica delle elettriche, ma senza risultare aggressiva o poco gestibile.

Tecnologia e intelligenza artificiale

Il vero elemento distintivo della nuova L03 è l’intelligenza artificiale. Il modello introduce il concetto di Physical AI una tecnologia che permette al veicolo di comprendere l’ambiente circostante e prendere decisioni sempre più vicine al comportamento umano. Il cuore del sistema è rappresentato dal nuovo NGP (VLA 2.0 – Next Generation Pilot), che punta a sviluppare un sistema capace di interpretare scenari complessi come il traffico urbano, gli incroci e le situazioni impreviste.

La versione più avanzata della L03 utilizza tre chip Turing AI, capaci di raggiungere una potenza di calcolo fino a 2.250 TOPS. Grazie agli aggiornamenti OTA, XPENG potrà introdurre nuove funzioni dopo l’acquisto del veicolo, migliorando progressivamente esperienza utente e capacità dei sistemi elettronici. Inoltre, la L03 integra Google Maps direttamente nel sistema, permettendo una navigazione completamente integrata nel sistema del veicolo.

XPENG ha sviluppato la L03 seguendo gli standard internazionali di sicurezza, con l’obiettivo di convincere anche il pubblico europeo, storicamente molto legato ai marchi premium tedeschi, che un nuovo costruttore cinese può offrire qualità, tecnologia e affidabilità.

Per il mercato italiano, la L03 sarà distribuita attraverso ATFlow, importatore esclusivo del marchio. Gli ordini apriranno dalla fine di luglio 2026, con prezzi che partono da 34.990 euro per la versione Standard Range RWD elettrica. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2026.