La storica collaborazione tra Formula e KTM: 27 anni di trionfi nel motorsport

Nel 2026, il settore motociclistico celebra un traguardo significativo: Formula e KTM festeggiano 27 anni di collaborazione. Questo lungo sodalizio ha portato allo sviluppo di sistemi frenanti innovativi, adottati da diverse marche, tra cui Husqvarna e GasGas. Queste tecnologie sono specificamente progettate per le moto da cross destinate ai giovani piloti.

Le origini della collaborazione

La storia di questa partnership affonda le radici nel 1999, quando KTM contattò Formula con l’intento di migliorare le prestazioni dei freni delle moto da cross per ragazzi. Il primo risultato di questa sinergia fu una pinza freno anteriore progettata per il modello da 65cc di KTM, frutto di un’innovativa fusione tra le tecnologie sviluppate per le biciclette e quelle per le motociclette.

Espansione della gamma di prodotti

In breve tempo, Formula lanciò un sistema frenante completo per il modello da 50cc. Con il passare degli anni, l’azienda ampliò la propria offerta, producendo sistemi frenanti per le moto da 65cc e 85cc, consolidando così la propria posizione nel mercato.

Innovazione e produzione interna

Inizialmente, Formula si avvaleva di fornitori europei per i componenti dei propri sistemi frenanti. Tuttavia, grazie all’ingegno dei suoi ingegneri, l’azienda ha sviluppato un processo di fusione innovativo, portando alla creazione di una fonderia presso la sede toscana. Questo ha permesso di produrre internamente le pinze e le pompe dei freni, utilizzando metallo allo stato liquido con una densità superiore alla media.

Un processo di fusione all’avanguardia

Il metallo, con una consistenza simile a quella del dentifricio, veniva versato lentamente negli stampi, riducendo l’aria nella miscela. Questo approccio ha reso i componenti dei freni più resistenti e durevoli, consentendo l’uso di pinze di alta qualità anche su moto di maggiore cilindrata, come il modello 350 Freeride di KTM.

Strategie di approvvigionamento e crescita

Con l’evoluzione dell’economia globale e l’aumento dei costi energetici, Formula ha dovuto rivedere le proprie strategie di approvvigionamento. L’azienda ha così deciso di rifornirsi da fornitori asiatici, creando una propria fabbrica a Taiwan per mantenere il controllo sulla qualità e sui costi di produzione.

Utilizzo di materiali avanzati

Questa mossa ha permesso di integrare componenti in alluminio forgiato nei sistemi frenanti, in linea con l’intenzione di KTM di applicare tecnologie avanzate alle moto da cross per giovani. Sono state introdotte pinze flottanti assiali a doppio pistoncino, migliorando la sensazione di frenata e le prestazioni per i giovani piloti.

Processo di evoluzione continua

I fatti sono questi: con l’aumento della produzione, Formula e KTM hanno collaborato per ottimizzare le fasi di pre-produzione e produzione. La pre-produzione comprende la definizione del concetto, il design, la prototipazione e i test. Per questa fase, vengono utilizzati strumenti come la stampa 3D e software avanzati.

Gestione della qualità e conformità

Nella fase di produzione, l’attenzione è rivolta alla gestione dei rischi e al controllo qualità. Formula adotta un rigoroso piano di controllo, redigendo rapporti di analisi per monitorare eventuali difetti e garantire la conformità alle normative vigenti. Dopo la produzione, il team tecnico collabora con KTM per fornire la documentazione necessaria agli utenti finali.

Successi in pista

La partnership tra Formula e KTM ha prodotto risultati significativi anche nelle competizioni. Piloti emergenti come Andrea Uccellini hanno raggiunto importanti traguardi, vincendo il Campionato Italiano Motocross 85cc nel 2026 con la sua Husqvarna TC 85, equipaggiata con i freni di Formula. Questo rappresenta un chiaro esempio del successo commerciale e sportivo di questa collaborazione.

Formula esprime soddisfazione per questa storica alleanza con KTM e si impegna a continuare a innovare, rafforzando ulteriormente questo legame.