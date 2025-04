Un’epoca di innovazione automobilistica

Negli anni precedenti al Dieselgate, Volkswagen era sinonimo di innovazione e ingegneria all’avanguardia. Sotto la direzione di Ferdinand Piech, il marchio tedesco ha dato vita a una serie di motori straordinari, tra cui il famoso W8 e W12. Tuttavia, uno dei progetti più affascinanti e meno conosciuti è rappresentato dalla Volkswagen M5, una berlina sportiva che ha sfidato le convenzioni del suo tempo.

Il motore W10: un capolavoro ingegneristico

La Volkswagen M5 è stata dotata di un motore W10, un’innovazione che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di auto. Questo motore, sviluppato da Volkswagen, era una fusione di due motori VR5 da 2,5 litri, ma con un design unico che prevedeva un blocco in alluminio fuso. Con una potenza stimata di 537 CV, la M5 con motore W10 superava di gran lunga le prestazioni dei motori BMW S62 e S85, rendendola una vera e propria berlina ad alte prestazioni.

Un progetto mai realizzato in serie

Nonostante l’enorme investimento di 2 milioni di euro nello sviluppo della M5 con motore W10, il progetto non è mai stato portato in produzione. Questo ha lasciato molti appassionati a chiedersi cosa sarebbe potuto essere se Volkswagen avesse deciso di commercializzare questa straordinaria berlina. La M5 rimane oggi un pezzo unico, con un fascino che continua a catturare l’attenzione degli automobilisti e dei collezionisti.

Un’eredità che vive nel presente

Oggi, la Volkswagen non produce più motori a “W”, ma l’eredità della M5 e del suo motore W10 vive ancora. La storia di questa berlina sportiva rappresenta un capitolo affascinante nella storia dell’automobile, un esempio di come l’innovazione e la passione per l’ingegneria possano portare a creazioni straordinarie. Anche se il motore W10 non ha mai visto la produzione di massa, il suo impatto nel mondo dell’automobile è innegabile.