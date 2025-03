Lancia e il numero antiviolenza: un impegno per le donne

Il numero antiviolenza 1522: un aiuto concreto per le vittime

Il numero 1522 rappresenta un importante punto di riferimento per le vittime di violenza e stalking in Italia. Attivo 24 ore su 24, questo servizio offre supporto gratuito e anonimo, fornendo assistenza psicologica, consulenza legale e informazioni sui centri antiviolenza. La conoscenza di questo numero può fare la differenza nella vita di molte donne, offrendo loro la possibilità di ricevere aiuto in momenti di grande difficoltà.

Lancia e la campagna “Insieme per proteggere”

In un contesto sociale in cui la violenza sulle donne continua a essere un problema grave e persistente, Lancia ha lanciato la campagna “Insieme per proteggere”, coinvolgendo l’attrice Cristiana Capotondi. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di supportare le vittime di violenza. Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha sottolineato che non esistono momenti ideali per avviare una campagna di sensibilizzazione: ogni istante è quello giusto per agire e promuovere un cambiamento sociale.

Un evento di dialogo sulla violenza di genere

Recentemente, presso Villa Necchi Campiglio a Milano, si è tenuto un talk intitolato “Insieme per Proteggere: Dialoghi sulla Violenza di Genere”, organizzato dal magazine Grazia in collaborazione con Lancia e l’associazione Differenza Donna. Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul tema della violenza di genere, con la partecipazione di esperti e attivisti. La direttrice di Grazia, Silvia Grilli, ha moderato l’incontro, che ha visto la presenza di figure significative come Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, e Roberta di Mario, ideatrice del We – Women’s Equality Festival.

Formazione e impegno collettivo per un cambiamento reale

La campagna “Insieme per proteggere” non si limita a una sola iniziativa, ma prevede anche una serie di appuntamenti di formazione che si svolgeranno nei prossimi mesi. Lancia e l’associazione Differenza Donna collaboreranno per offrire sessioni informative sia all’interno dell’azienda che presso le Case Lancia, con l’obiettivo di educare e sensibilizzare ulteriormente sul tema della violenza di genere. Come ha affermato Cristiana Capotondi, “solo con un impegno collettivo possiamo costruire un cambiamento reale, affinché nessuna donna si senta più sola”.