Lancia Ypsilon è arrivata sul mercato con la nuova generazione a fine 2023 un cambiamento significativo per il modello di maggior successo della casa italiana negli ultimi 30 anni a dimostrazione che la ricetta è sempre risultata quella vincente. L’auto però ora è cresciuta e si appresta a vivere un periodo si spera il più florido possibile, considerando le difficoltà del settore auto.

Lancia Ypsilon 1.2 Hybrid: come si presenta

Esteticamente la nuova Lancia Ypsilon ha uno stile che richiama il passato, in particolare nella vista laterale ed in quella posteriore con i fari tondi che prendono ispirazione dall’iconica Lancia Stratos.

Internamente l’auto presenta elementi particolari come il tavolino che è un segno distintivo di questo modello e che non si vede su altre tipologie d’auto.

In termini tecnici la nuova Ypsilon è basata su Opel Corsa e Peugeot 208 dato che ora il marchio di Torino è stato assorbito da Stellantis, tuttavia la personalità dell’italiana è parecchio spiccata e percepibile.

Il motore è un 1.2 hybrid, tecnologia Mild per la piccola – non più così piccola dato che raggiunge i 4 metri di lunghezza – citycar che le garantisce una potenza di 110 cavalli perfetti per ogni situazione di guida.

Come va su strada

In città la nuova Lancia Ypsilon ibrida ha un consumo di 16,4 km/litro rilevati, un dato buono ma non a livello delle full hybrid, situazione totalmente giustificata dalla tecnologia adottata.

Fuori città si apprezza lo sterzo preciso – in modalità sport – e l’ottima frenata, il motore è ad ogni modo pronto e vivace nonostante la piccola cilindrata.

In autostrada l’auto si comporta bene a 130 km/h l’abitacolo resta silenzioso e gli aiuti alla guida, come il mantenimento di corsia, fanno bene il loro lavoro.