Land Rover Classic Defender V8: personalizzazione estrema per un cliente esclusivo

Land Rover Classic ha realizzato quattro Defender V8 unici, con verniciatura cangiante e interni personalizzati, per un cliente esigente

Land Rover Classic ha compiuto un’impresa straordinaria, trasformando quattro esemplari del leggendario Defender in vere e proprie opere d’arte su quattro ruote. Questi veicoli, prodotti tra il 2012 e il 2016, sono stati completamente ristrutturati e personalizzati per un cliente che ha richiesto il massimo in termini di esclusività e dettagli unici.

Ogni Defender è stato progettato per rispecchiare le esigenze specifiche del cliente, con configurazioni diverse che spaziano dal passo corto al passo lungo dalle versioni chiuse alle cabrio, fino al pick-up a doppia cabina. Tutti condividono un motore V8 benzina aspirato da 5,0 litri che garantisce prestazioni eccezionali.

Verniciatura cangiante e dettagli artigianali

La carrozzeria di questi Defender è stata trattata con una verniciatura speciale che cambia colore tra verdeviola e oro in base alla luce. Questo effetto, ottenuto con circa 400 ore di lavoro è stato applicato non solo alla carrozzeria ma anche ai cerchi e ai dettagli esterni. Il tetto e la struttura superiore sono rifiniti in bianco ghiaccio creando un contrasto visivo sorprendente.

Ogni dettaglio è stato curato con attenzione maniacale. I cerchi in lega Sawtooth da 18 pollici i badge esterni e i pannelli centrali della plancia interna sono stati tutti personalizzati con la stessa verniciatura cangiante. Inoltre, il tetto Icy White a contrasto, la gabbia expedition e la scritta Defender sul cofano aggiungono ulteriori tocchi di eleganza.

Interni lussuosi e tecnologie moderne

L’abitacolo di questi Defender è un tripudio di lusso e comfort. I rivestimenti in pelle Bridge of Weir Vanilla sono impreziositi da cuciture verdi a contrasto, che richiamano la colorazione degli esterni. I sedili e i rivestimenti sono realizzati con pelle semi-anilina, mentre i tappeti Superwool sono bordati in pelle con il logo Defender in rilievo.

Nonostante l’approccio classico, i Defender non rinunciano alle tecnologie moderne. È possibile aggiornare l’abitacolo con un sistema multimediale da circa 23 cm compatibile con Apple CarPlay e Android auto oltre a dotazioni come la telecamera posteriore con sistema di pulizia integrato. Land Rover Classic offre inoltre numerose possibilità di configurazione, dai cerchi da circa 41 cm a ulteriori tinte per il tetto.

Prestazioni e personalizzazione

Ogni Defender V8 è dotato di un motore V8 portato a 405 CV che garantisce prestazioni eccezionali. Il programma Works Bespoke di Land Rover Classic permette di realizzare modelli davvero unici, partendo da una Defender originale e personalizzandola in ogni dettaglio.

La gamma di carrozzerie disponibili per il Classic Defender V8 si amplia con la nuova 110 Double Cab Pick-up che combina cinque posti e configurazione a doppia cabina. Rimangono disponibili anche le varianti 90 Station Wagon90 Soft Top110 Station Wagon e la nuova 90 Hard Top.

Tra le novità figura anche un sistema infotainment touchscreen da 9 pollici con connettività wireless, Apple CarPlayAndroid Auto radio DAB e Bluetooth. È disponibile anche una telecamera posteriore integrata e nuove opzioni di personalizzazione per cerchi e colori del tetto.

La palette cromatica si arricchisce con nuove tonalità e con il Trophy Pack che introduce elementi in Narvik Black Gloss su cofano, tetto, portellone e passaruota, offrendo ulteriori combinazioni estetiche.