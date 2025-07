Lanzante 95-59: un tributo alla leggenda McLaren F1

Hey amanti delle auto! 🚗✨ Oggi parliamo di un’auto che sta già facendo il giro del mondo: la Lanzante 95-59! Questo gioiellino britannico, ispirato alla leggendaria McLaren F1, è un must per tutti gli appassionati di motori. Siete pronti a scoprire cosa la rende così unica e irresistibile? Andiamo! 💨

Un nome che racconta una storia

Iniziamo dal nome: la Lanzante 95-59 non è solo una combinazione di numeri, ma un vero e proprio tributo alla storica McLaren F1 GTR #59, che nel 1995 ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans. 🍾🏁 Pensate che solo 59 esemplari saranno prodotti, rendendola così ancora più esclusiva! Non è affascinante dare un significato così profondo a un nome? Chi di noi non sogna di avere un pezzo di storia automobilistica nel proprio garage?

Ma non è solo il nome a colpire, anche il design e le specifiche tecniche sono da brivido. Stiamo parlando di un abitacolo a tre posti, con il conducente al centro, proprio come l’originale McLaren F1. Questa scelta non è solo per il look, ma offre anche un’esperienza di guida davvero unica. Chi non vorrebbe provare l’emozione di guidare in una posizione così esclusiva?

Potenza e leggerezza in un connubio perfetto

Il cuore pulsante della Lanzante è un motore V8 4.0 biturbo, capace di sprigionare oltre 850 CV e 880 Nm di coppia. E sapete qual è la parte migliore? Non ha bisogno di motori elettrici! Solo pura potenza termica, accompagnata da un cambio doppia frizione Seamless Shift di McLaren a 7 rapporti che rende ogni cambiata un momento da brividi. 💨

Ma non è finita qui: la supercar è costruita con un telaio monoscocca in fibra di carbonio e una carrozzeria completamente in carbonio, il che le consente di mantenere un peso di soli 1.250 kg. Grazie a dettagli come cerchi forgiati leggeri e un impianto di scarico in titanio, la Lanzante è pronta a stupire. Chi altro è curioso di vedere quanto veloce può andare questa bellezza?

Design e prezzo: un sogno che diventa realtà

Dal punto di vista estetico, la Lanzante 95-59 riprende alcuni elementi iconici delle McLaren, ma con tocchi unici come un alettone posteriore attivo e una splendida tinta Ueno Grey, ispirata alla F1 GTR vincitrice di Le Mans. 😍

Attualmente, gli interni rimangono avvolti nel mistero, ma sappiamo già che il prezzo di questa meraviglia si aggira intorno ai 1,39 milioni di euro, escludendo optional e personalizzazioni. Certo, è meno rispetto ai 2,43 milioni della McLaren Speedtail, ma rimane comunque un investimento considerevole! Chi di voi sarebbe disposto a spendere una cifra così per possedere una supercar del genere? 🤔💸

In conclusione, la Lanzante 95-59 non è solo una nuova supercar, ma un vero tributo a una leggenda. Con il suo design unico e prestazioni mozzafiato, chi non desidererebbe essere al volante di un simile gioiello? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se vi piacerebbe avere una di queste auto nel vostro garage! #Lanzante #Supercar #McLarenF1