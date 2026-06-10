Laudoracing Models riproduce la Fiat 128 Prima Serie in scala ridotta

La Fiat 128 è una di quelle auto che hanno saputo conquistare il cuore degli appassionati con la loro semplicità e funzionalità. Un’icona del design automobilistico italiano, la 128 ha segnato un’epoca con il suo stile razionale e concreto. Oggi, Laudoracing Models rende omaggio a questa leggenda delle quattro ruote con una riproduzione in scala 1:18 della prima serie del 1969, pensata per i collezionisti più esigenti.

Questo modello non è solo una riproduzione fedele, ma un vero e proprio tributo alla storia dell’automobile italiana. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per catturare l’essenza della Fiat 128 originale, rendendola un pezzo da collezione di grande valore.

Un design fedele all’originale

La prima cosa che salta agli occhi di chi osserva il modello Laudoracing è la fedeltà alle proporzioni della Fiat 128 originale. Il frontale inclinato, i fari rotondi e la calandra a nido d’ape sono riprodotti con una precisione che lascia senza fiato. Anche le cromature, le cornici e i paraurti sono realizzati con un approccio realistico, senza eccessi, ma con un’attenzione ai dettagli che rende il modello estremamente credibile.

La verniciatura profonda contribuisce a dare alla scocca un aspetto coerente con l’epoca, mentre i dettagli come le scritte e le targhette sono realizzati con una precisione visiva che solo i veri appassionati possono apprezzare. La resina utilizzata per la realizzazione del modello garantisce una qualità costruttiva eccellente, senza parti apribili, ma con una pulizia delle forme che rende il modello ancora più prezioso.

Un abitacolo che racconta una storia

L’abitacolo del modello Laudoracing riproduce l’essenzialità tipica delle vetture italiane di fine anni ’60. Sedili sottili, un volante di grandi dimensioni e una plancia lineare sono solo alcuni degli elementi che rendono questo modello un vero e proprio viaggio nel tempo. La precisione con cui sono riprodotti i dettagli interni, come le scritte e le targhette, è un altro punto di forza di questa riproduzione.

Ogni particolare è stato studiato per catturare l’atmosfera dell’epoca, rendendo il modello non solo una riproduzione fedele, ma un vero e proprio pezzo di storia dell’automobile. La scelta di non includere parti apribili è stata fatta per garantire la massima qualità costruttiva e la pulizia delle forme, rendendo il modello ancora più prezioso per i collezionisti.

Disponibilità e colorazioni

La Fiat 128 Prima Serie del 1969 in scala 1:18 sarà disponibile da settembre al prezzo di 121,90 euro. Il modello sarà offerto in sei differenti colorazioni, permettendo ai collezionisti di scegliere quella che meglio si adatta ai loro gusti e alla loro collezione. La disponibilità da settembre rende questo modello un’ottima occasione per aggiungere un pezzo unico alla propria collezione.

Laudoracing Models ha saputo catturare l’essenza della Fiat 128 originale, rendendo questo modello un vero e proprio omaggio alla storia dell’automobile italiana. Con la sua fedeltà ai dettagli e la qualità costruttiva eccellente, la riproduzione in scala 1:18 della Fiat 128 Prima Serie del 1969 è un pezzo da collezione imperdibile per tutti gli appassionati di auto d’epoca.