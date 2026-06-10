Pulizia post-Motomondiale a Scarperia e San Piero: quasi 28 km ripuliti

Dopo il passaggio del Motomondiale, gruppi di cittadini e associazioni hanno raccolto rifiuti su circa 28 km di strade e aree pubbliche, restituendo pulizia e decoro al territorio di Scarperia e San Piero.

Nel weekend successivo al passaggio del Motomondiale, il territorio comunale di Scarperia e San Piero è tornato rapidamente alla normalità grazie all’intervento coordinato di diverse realtà locali. I volontari si sono concentrati sulle arterie e sulle aree di sosta maggiormente interessate dall’afflusso di spettatori, restituendo decoro e sicurezza alle strade.

L’azione ha visto la partecipazione di cittadini e volontari appartenenti a più associazioni, che hanno operato in squadra per rimuovere rifiuti e oggetti ingombranti accumulatisi durante il weekend di manifestazione. Il risultato è tangibile: chilometri di carreggiate bonificate e materiali avviati al riciclo.

Estensione e punti di intervento sul territorio

L’attività di raccolta si è svolta principalmente lungo i tratti stradali con maggiore afflusso, inclusi il percorso da Scarperia a Campomigliaio e la strada da San Piero a Sant’Agata. Sono stati inoltre puliti punti chiave di sosta come il parcheggio dei camper di San Piero e il parcheggio del campo sportivo di Scarperia. Complessivamente, i gruppi hanno ripulito circa 20 chilometri di strade durante il fine settimana del 6 e 7 giugno.

Contributo di altre associazioni

All’impegno di Puliamo Scarperia e San Piero si sono affiancati i volontari dell’Associazione Ferri Taglienti, che hanno coperto ulteriori 8 chilometri. Sommando gli interventi, sono stati interessati quasi 28 chilometri di strade e aree pubbliche, una estensione significativa per un’operazione di volontariato locale.

Quantità e tipologia dei rifiuti raccolti

Il lavoro di raccolta ha permesso di rimuovere una varietà di materiali abbandonati lungo le carreggiate e nelle zone di sosta. Tra gli oggetti recuperati figurano 16 sacchi di rifiuti indifferenziati e 6 sacchi contenenti multimateriale, quest’ultimo successivamente avviato al riciclo tramite il servizio locale. I volontari hanno anche raccolto centinaia di bottiglie di vetrodepositate nelle apposite campane per il recupero del vetro.

Oltre ai sacchi, tra gli oggetti ingombranti rimossi vi erano un carrello della spesa e una carriolaelementi che testimoniano l’ampiezza e la varietà dei rifiuti abbandonati dopo eventi con grande affluenza di pubblico.

Gestione dei materiali riciclabili

La distinzione dei materiali raccolti e l’invio del multimateriale alla filiera di riciclo è stata una fase fondamentale dell’intervento. L’approccio ha privilegiato la selezione alla fonte quando possibile, facilitando il recupero dei materiali riutilizzabili e riducendo l’impatto ambientale dell’operazione di smaltimento.

Organizzazione e impatto sociale dell’iniziativa

L’operazione è stata possibile grazie alla sinergia tra cittadini e organizzazioni del territorio: volontari delle Misericordie di San Piero e Scarperia, l’associazione Badenyàl’Auser e l’Unione Ciclistica San Piero hanno messo a disposizione tempo e risorse per l’intervento. Questo esempio di volontariato civico ha reso evidente come la collaborazione diffusa possa ristabilire il decoro urbano in tempi brevi.

Secondo i promotori, l’efficacia dell’intervento è tale che sulle strade ripulite è ormai difficile trovare segni riconducibili al passaggio del Motomondiale, evento che aveva richiamato circa 179.000 tifosi durante il weekend. L’azione ha così mitigato l’impatto temporaneo dell’afflusso massiccio di pubblico sulle aree pubbliche.

Calendario delle prossime attività

La squadra di Puliamo Scarperia e San Piero ha già confermato la partecipazione a una nuova iniziativa nazionale di raccolta e valorizzazione degli spazi pubblici prevista per il 26 e 27 settembre: un’occasione per continuare l’impegno nella cura ambientale e consolidare le pratiche di gestione dei rifiuti sul territorio.

L’esperienza conferma che interventi organizzati e permanenti, basati su cooperazione civica e corrette pratiche di raccolta differenziatasono strumenti efficaci per preservare la qualità ambientale e il decoro delle comunità che ospitano grandi eventi.