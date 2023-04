Le auto di Julia Roberts: Mercedes è la protagonista assoluta

Nel suo garage sono presenti dei modelli specifici che non hanno bisogno di presentazioni.

Curiosi di scoprire le auto di Julia Roberts? L’attrice non ha bisogno di presentazioni. E non abbiamo nemmeno bisogno di spiegazioni su come sia così ricca e famosa. Essendo una delle attrici più ricche di Hollywood, con un patrimonio netto di 250 milioni di dollari, ha una collezione di auto piuttosto modesta.

La regina delle commedie romantiche ha trascorso il suo tempo sullo schermo innamorandosi di un uomo medio. Questo potrebbe averla spinta verso auto come questa. La Roberts è stata l’attrice più pagata al mondo per la maggior parte degli anni Novanta. È stata ben pagata anche nella prima metà degli anni 2000.

Nel 2020, il patrimonio netto della Roberts è stato stimato in 250 milioni di dollari. La rivista People l’ha nominata per ben cinque volte la donna più bella del mondo.

Le auto di Julia Roberts

Mercedes-Benz Classe GL

L’auto di famiglia nel garage di Julia è dotata di un V8 M273 da 4,5-5,5 L (benzina). L’automatico a 7 rapporti 7G-Tronic porta l’auto a toccare le 60 miglia orarie in soli 6,6 secondi. L’auto ha una potenza di 350 CV e può generare una coppia di circa 460 Nm. Il prezzo della vettura è di 46.000 dollari.

Toyota Prius

Esatto, un’altra celebrità che è salita a bordo della Toyota Prius, Julia Roberts, guida l’auto ibrida che ogni celebrità degli anni 2000 possiede con orgoglio. Non si sa se Toyota abbia stipulato incredibili accordi di sponsorizzazione con queste persone, ma è chiaro che questa è l’auto che tutti dovrebbero guidare, visto che è riuscita ad attirare così tanti nomi tra i più famosi al mondo.

L’auto ha un motore 1,8 L 2ZR-FXE I4 VVT-i che genera 120 CV ed è una delle prime auto ecologiche.

Mercedes Sprinter

Il Mercedes-Benz Sprinter Van è dotato di serie di un motore turbodiesel a 4 cilindri da 2,1 litri, con una potenza di 161 CV. L’auto è abbastanza spaziosa da consentirle di recarsi comodamente a diversi eventi con i suoi abiti enormi. L’auto nel garage di Julia è stata realizzata su misura per lei.

Mercedes GLS 450

La Mercedes-Benz GLS è un SUV crossover di lusso full-size prodotto da Mercedes-Benz dal 2006. In ciascuna delle sue generazioni, è un veicolo a tre file e sette passeggeri posizionato al di sopra del GLE. Il sei cilindri in linea da 3,0 litri turbocompresso della GLS450 è fluido come la seta e ha una potenza di 362 cavalli.

