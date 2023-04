Le auto di Natalie Portman sono impressionanti quanto la sua straordinaria carriera. L’attrice ha saputo conquistare milioni di spettatori grazie alla sua incredibile bravura.

Fin da quando aveva 12 anni ha saputo mostrare il suo talento, per poi debuttare a Broadway nel 1998 in The Diary Of A Young Girl.

Considerando il suo patrimonio, non è difficile capire che non abbia particolarmente badato a spese. Le sue auto sono infatti incredibilmente costose e straordinarie.

Le auto di Natalie Portman: tutti i modelli

Honda Civic

Partiamo da un primo gioiellino che fa emozionare migliaia di persone. Il suo motore è un 4 cilindri da 2,0 litri in grado di erogare 158 CV. Costa 20.000 dollari, ma è certamente una creatura straordinaria dal punto di vista estetico.

Toyota Prius

Si tratta di un’auto particolarmente ecologica, con un motore 4 cilindri in linea da 1,8 litri in grado di erogare 132 CV.

L’auto costa 28.000 dollari.

Lexus RX

Il prezzo aumenta insieme alle prestazioni. Questa Lexus RX 450h ha un motore V6 da 3,5 litri in grado di erogare 308 CV.

Ha un cambio CVT e costa 47.920 dollari. Insomma, molto interessante.

Mercedes-Benz S400

Probabilmente una delle auto più costose e performanti in assoluto. Questa Mercedes è una ibrida plug-in con un motore V6 biturbo da 3,5 litri in grado di erogare 329 CV.

Il suo prezzo? Ben 206.000 dollari, ma per un’attrice di grande spessore non è di certo un problema.

Insomma, queste sono le auto momentaneamente possedute e guidate da Natalie Portman. Ci chiediamo quali saranno i suoi futuri acquisti, ma ci aspettiamo nuovi gioiellini performanti e – probabilmente – rispettosi dell’ambiente.

