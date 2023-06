Le auto di Khloe Kardashian nel 2023 sono diverse e impressionanti. Il loro valore complessivo potrebbe far svenire chiunque, ma d’altronde il suo patrimonio netto è di circa 100 milioni di dollari (netti).

Ciò significa che Khloe Kardashian può permettersi qualsiasi bolide. Ci aspettiamo che questa collezione sia destinata ad ampliarsi vertiginosamente nel corso degli anni.

Le auto di Khloe Kardashian nel 2023: supercar e modelli di lusso

Rolls Royce Cullinan

Partiamo da un primo modello in grado di combinare lusso, eleganza e prestazioni. A partire dal suo design esterno agli interni aranciati dalla tonalità sgargiante, questa meraviglia ha un V12 biturbo da 6,7 ed è in grado di erogare 563 CV.

Quanto costa? Il suo prezzo base parte da 351.250 dollari.

Ferrari 488

Come non amare questo marchio? Questo modello ha un motore V8 twin-turbo in grado di erogare 670 CV e 760 Nm di coppia.

Range Rover SVA

Un altro modello apparentemente sobrio ma impressionante.

Il suo motore è un V8 sovralimentato da 5,0 litri in grado di erogare 557 CV.

Mercedes G63 AMG

Mercedes è un altro marchio particolarmente amato da Khloe Kardashian. Questo splendido modello lussuoso ha un V8 biturbo da 4,0 litri in grado di produrre 577 CV.

Si tratta di un fuoristrada lussuoso e confortevole, perfetto per ogni esigenza.

Lamborghini Aventador

Eccola, la vera bellezza di questa collezione. Si tratta di un modello che non ha bisogno di troppe presentazioni. Il suo V12 ad aspirazione naturale produce 769 CV e riesce a conquistare chiunque senza alcuna difficoltà.

Le altre auto di Khloe Kardashian nel 2023

Tra le altre auto di Khloe Kardashian troviamo:

Rolls Royce Phantom Drophead Coupe

Bentley Continental GT

Porsche 911 Turbo S

Rolls-Royce Ghost

Cadillac Escalade V

LEGGI ANCHE: