Le auto di Kim Kardashian: la collezione del 2023

Le auto di Kim Kardashian sono tanto impressionanti quanto il suo patrimonio immobiliare.

Aspettatevi quindi modelli folli, dalle prestazioni incredibili e dal prezzo altrettanto esorbitante.

Le auto di Kim Kardashian

Mansory Lamborghini Urus

La donna ha sborsato circa 600.000 dollari per questa vettura impressionante.

Il suo design è semplicemente straordinario e non ha bisogno di troppe presentazioni.

Mercedes-Maybach GLS600

Lusso e sportività si sposano formando un connubio perfetto e indissolubile. Quest’auto ha un motore V8 da 4,0 litri in grado di erogare 550 CV.

Inoltre, può avere anche un motore elettrico che aggiunge 21 CV. La donna ha speso molti soldi per personalizzarla, pagando almeno 250.000 dollari.

Insomma, è chiaro che non abbia badato a spese.

Mercedes-Maybach Classe V

Il minivan è stato mostrato nel programma Million Dollar Wheels e Kim ne è assolutamente innamorata.

Calcolando le varie personalizzazioni, il prezzo complessivo raggiunge i 400.000 dollari.

Rolls Royce Ghost

L’auto ha un motore V12 twin-turbo da 6,7 litri in grado di erogare 563 CV. Il suo prezzo è piuttosto impressionante: circa 500.000 dollari.

Ovviamente, si tratta di un modello piuttosto lussuoso e in grado di garantire qualsiasi comfort possibile, per non parlare delle sue prestazioni.

Mercedes-Maybach S680

Un altro modello che non ha bisogno di troppe presentazioni. Questa Maybach ha ruote personalizzate, un logo personalizzato e interni grigi.

Tutto sembra essere stato personalizzato per la Kardashian. Non sappiamo quale sia il suo valore stimato, ma supponiamo sia da capogiro.

Lamborghini Huracan

La bestia verde è riconoscibile da qualsiasi appassionato. Il suo motore è un V10 da 5,2 litri in grado di erogare 640 CV.

Costa oltre 261.000 dollari ed è tra le supercar più veloci della Kardashian.

LEGGI ANCHE: