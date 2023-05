Le auto di Little Tony sono state innumerevoli. Nel suo garage erano presenti veri e propri gioiellini, alcuni particolarmente performanti.

Little Tony è il celebre cantante italiano amato da migliaia di persone. L’uomo è stato un’icona della musica negli anni ’60 e ’70 e ha avuto un successo straordinario.

Il suo vero nome è Antonio Ciacci, classe 1941. Tra i suoi brani più famosi ricordiamo “Cuore Matto” e “Riderà”.

Tuttavia, Little Tony non è stato amato solo dagli italiani: è seguito da milioni di fan in tutto il mondo.

Il suo stile è a dir poco unico a ha ispirato intere generazioni di artisti. Ma quali auto ha guidato e posseduto? Ecco alcune curiosità in merito.

Le auto di Little Tony: tutti i modelli

Little Tony amava il mondo automobilistico, in particolare le auto performanti. Tra i suoi marchi preferiti in assoluto troviamo, ovviamente, Ferrari, Lamborghini e Alfa Romeo.

Tre colossi dell’universo dei motori, insomma.

Innumerevoli Ferrari in garage

Ad ogni modo, pare che Little Tony abbia posseduto una decina di Ferrari, tra cui due 250 SWB Spider California, una verde acquamarina e una rossa.

Tra le altre auto troviamo una 250 LWB Spider nera e due 275 GTB. Seguirono una 330 GT 2+2, una 365 GTB/4 Daytona e una Dino 208 GT4.

Lamborghini

Little Tony ha posseduto anche diverse Miura dai colori diversi, tra cui giallo, rosso e azzurro metallizzato.

Altre auto

Nel suo garage potevamo trovare anche due Jaguar E-Type Roadster, una Lancia Appia GTE Zagato, un’Alfa Romeo 1900 Pininfarina, una Maserati 5000 GT, una 2000 Spider Touring e una meravigliosa Cadillac Fleetwood rosa.

Insomma, le sue auto sono state decisamente diverse e straordinarie.

