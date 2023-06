Le auto di Mark Wahlberg sono innumerevoli e dal valore impressionante. D’altronde, il suo patrimonio netto è altrettanto da capogiro: circa 350.000 milioni di dollari!

Le auto di Mark Wahlberg: ecco cosa guida l’attore

Rolls Royce Cullinan

Partiamo dal primo modello, uno dei più costosi in assoluto.

Questa meraviglia ha un V12 biturbo da 6,75 litri da 563 CV e 627 Nm di coppia.

Il suo prezzo parte da 330.000 dollari escludendo i vari optional.

Rolls Royce Phantom

Passiamo alla seconda auto più costosa di Mark Wahlberg, ovvero 450.000 dollari.

I suoi interni di alta qualità si sposano perfettamente con delle prestazioni in grado di soddisfare chiunque.

Porsche Panamera

Cambiamo marchio per passare a un’altra creatura particolarmente amata.

Il suo motore è un otto cilindri da 4,8 litri in grado di erogare 493 CV.

Il suo prezzo parte da circa 130.000 dollari.

Bentley Azure T

Lusso ed eleganza si fondono creando questo spettacolo amato dai VIP.

Il suo è un motore V8 biturbo da 6,8 litri in grado di produrre 500 CV.

Cadillac Escalade

Un altro marchio amato particolarmente dal pubblico americano.

In questo caso si tratta di un modello perfetto per qualsiasi tipo di uso e strada, con un V8 da 6,2 litri in grado di produrre 420 CV.

Lamborghini Diablo VT

Voglia di un viaggio nel tempo? Allora questo modello è perfetto per voi.

Questa meraviglia ha un potente V12 aspirato da 6,0 litri in grado di erogare 523 CV e non è affatto economica: parte da 280.000 dollari.

Le altre auto di Mark Wahlberg

Tra le altre auto di Mark Wahlberg troviamo:

Mercedes SLS AMG

Toyota Senna

Bentley Mulsanne

Mercedes G63 AMG

Mercedes S-Class

