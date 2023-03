Le auto di Pelè sono state innumerevoli. Siete curiosi di saperne di più? Nel suo garage erano presenti alcuni gioiellini davvero caratteristici.

Scopriamo tutti i modelli nel dettaglio.

Le auto di Pelè: le auto iconiche della leggenda

Mercedes 250 W114

Questa berlina aveva un motore a sei cilindri da 2,5 litri. Un umile gioiellino per la star del calcio.

Aero Willys 2600

Questa creatura aveva un motore a benzina a 6 cilindri in linea con una coppia massima di 190 Nm.

Tuttavia, pare che Pelè amasse guidare una Fiat 500. Quest’ultima lo ha accompagnato per molti anni e su molte strade.

Mercedes 280 SE W108

Considerato il predecessore della Classe S, questo veicolo aveva un motore a benzina da 2,8 litri con una coppia massima di 240 Nm.

Insomma, un’auto niente male.

Maggiolino Volkswagen

Pelè ricevette quest’auto direttamente da Volkswagen dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel 1958.

Probabilmente è uno dei modelli più umili in assoluto, ma non per questo meno amata. Il suo boom di vendite è stato davvero straordinario.

La sua carriera

Pelè è stato un leggendario calciatore brasiliano, nonché uno dei più famosi in assoluto. Classe 1940, ha esordito fin dalla giovane età.

La sua carriera è iniziata precisamente a 15 anni, quando ha segnato un gol con il Santos FC.

Ha giocato per la nazionale brasiliana per oltre 10 anni e ha vinto tre Coppe del Mondo, oltre a segnare più di 1000 gol.

Pelè è stato molto importante anche dal punto di vista culturale, in quanto ha usato la sua fama per promuovere pace, unità e giustizia sociale.

Insomma, si tratta di una figura a dir poco indimenticabile.

