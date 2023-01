Le auto di Gianni Morandi sono state diverse, dato che il famoso cantante è un grande appassionato di automobili. Si tratta di un amore che oggi viene rappresentato da un vero e proprio gioiellino lussuoso e impossibile da non notare!

Scopriamo alcune curiosità in merito.

Le auto di Gianni Morandi: i modelli del cantante

Gianni Morandi ha sempre amato il mondo delle automobili, ma la sua ultima auto è davvero sorprendente. Si tratta di una Mercedes GLE 300 dalla finitura nera lucida e gli interni incredibilmente lussuosi.

Questa splendida creatura costa circa 82.000 euro ed è alimentata da un motore diesel capace di erogare 245 cavalli.

Al suo interno troviamo inserti pregiati, pelle sulla consolle centrale, pelle sintetica sul cruscotto, tappetini AMG, inserti in alluminio spazzolato chiaro, sedili riscaldati e con memoria a 2 vie e molto altro ancora.

L’auto dovrebbe possedere anche un regolatore di velocità, telecamera parcheggio a 360 gradi, selettore modalità di guida, assistenza al parcheggio posteriore, sensore di sorpasso attivo e così via.

Insomma, si tratta di un’auto meravigliosa e in grado di donare ogni comfort possibile.

La carriera di Gianni Morandi

Nato a Monghidoro nel 1944, Gianni Morandi ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’60 e da allora ha pubblicato molti album di successo.

Morandi è noto per la sua voce unica e per il suo stile personale, che lo ha reso uno dei cantanti più popolari in Italia. Oltre alla sua carriera musicale, Morandi ha anche recitato in numerosi film e ha condotto molti programmi televisivi.

Con oltre 50 anni di carriera, Gianni Morandi è un’icona della musica e dello spettacolo italiano.

LEGGI ANCHE: