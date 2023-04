Le auto di Rowan Atkinson: cosa guida Mr. Bean?

Le auto di Rowan Atkinson sono diverse e dalle caratteristiche uniche. Molti di voi lo riconosceranno per aver interpretato il ruolo dell’iconico Mr. Bean!

Ma sapevate che l’attore possiede una patente di guida per autocarri di categoria C+E? Vi sveliamo tutti i modelli posseduti e guidati da lui.

Le auto di Rowan Atkinson

Lancia Delta HF Integrale

Questa creatura ha un motore turbo da 2.0 litri in grado di erogare 163 CV.

McLaren F1

Questo gioiellino non ha bisogno di troppe presentazioni. Lusso e prestazioni si sposano formando una bestia performante in grado di far cadere la mascella ai più scettici.

Il suo motore è un V12 in grado di erogare 627 CV. L’attore, però, l’ha venduta all’asta per ben 10 milioni di dollari.

1984 Aston Martin Vantage

L’auto ha un motore da 5,3 litri in grado di erogare 389 CV. Il suo colore bordeaux è a dir poco iconico.

Skoda Superb

Questa Skoda ha un motore 2.0 turbo a 4 cilindri in grado di erogare 197 CV e costa 26.710 dollari.

BMW i3

Questa meraviglia elettrica ha una potenza massima di 168 CV e una batteria da 42,2 kWh.

Il suo prezzo corrisponde a 44.450 dollari ed è un gioiellino lussuoso difficile da non amare.

Mercedes-Benz SLS AMG

Altro lusso si aggiunge al garage di Rowan Atkinson!

Questa creatura ha un V8 M159 DOHC da 6,2 litri e un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

È in grado di erogare 563 CV e costa circa 183.000 dollari.

Tra le altre auto troviamo:

Honda NSX del 2002

Mercedes-Benz 500E

Rolls-Royce Phantom Coupé

Lancia Thema 8.32 Serie 1

Land Rover Defender 90 Heritage

Aston Martin V8 Zagato

1964 Ford Falcon

14. Audi A1

