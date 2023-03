Le auto elettriche inquinano? Cosa si dovrebbe sapere in merito? Per mitigare gli effetti senza precedenti della crisi climatica, le società moderne presentano la decarbonizzazione come una soluzione chiave. Per decarbonizzazione si intende il processo di riduzione della quantità di anidride carbonica nociva (detta anche emissioni di CO2) che immettiamo nell’atmosfera.

Questo articolo si concentra sul ruolo che i veicoli elettrici possono svolgere nella rivoluzione della decarbonizzazione.

Le auto elettriche inquinano? Tutto ciò che si deve sapere

Le auto elettriche riducono le emissioni nei trasporti

C’è molta disinformazione in giro sull’inquinamento causato dalle auto elettriche. Per esempio, una delle argomentazioni più comuni contro i veicoli elettrici è che la loro produzione comporta emissioni maggiori rispetto alla produzione di auto con motore a combustione interna (ICE).

La produzione di batterie per auto elettriche, come qualsiasi altra attività umana, è un’attività che grava sull’ambiente. L’estrazione e la lavorazione del litio e del cobalto per le batterie causano processi produttivi con un impatto ambientale più significativo. Fortunatamente, le aziende leader del settore stanno già adottando soluzioni per ridurre l’impatto della produzione di batterie per veicoli elettrici sull’ambiente.

Inoltre, i veicoli elettrici compensano le elevate emissioni della fase di produzione con emissioni di scarico ridotte rispetto a veicoli elettrici simili e alle automobili ICE.

Un’altra lamentela comune è che le batterie delle auto elettriche le rendono molto pesanti e, di conseguenza, è più probabile che le auto convenzionali usurino la strada sotto di loro e provochino l’immissione di particelle nocive nell’aria. Tuttavia, il particolato proveniente dal manto stradale non deve essere confuso con le particelle che causano problemi di salute.

La maggior parte delle piccole particelle che entrano nei polmoni e nel flusso sanguigno – e causano complicazioni per gli esseri umani – provengono dai motori a combustione, non dalle nostre strade.

Le auto elettriche migliorano la qualità dell’aria

L’aria pulita e respirabile è qualcosa che molti di noi danno per scontato. Tuttavia, chi affronta quotidianamente la realtà dell’inquinamento conosce in prima persona le ripercussioni di una scarsa qualità dell’aria.

Ora, la guida di un veicolo elettrico non contribuisce al rilascio di CO2 nociva nell’atmosfera. Questo è uno dei motivi principali per cui grandi aree urbane hanno deciso di vendere solo veicoli elettrici a partire dal 2035. Le emissioni di anidride carbonica sono un problema che riguarda tutti noi, non solo il proprietario del veicolo. Meno veicoli che emettono Co2 sulla strada significano una migliore qualità dell’aria e un’esperienza di vita in città più piacevole per tutti.

