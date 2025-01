Introduzione al mondo delle Fiat da collezione

Quando si parla di Fiat, molti pensano a utilitarie economiche e pratiche. Tuttavia, la storia di questo marchio italiano è costellata di modelli straordinari, auto sportive e pezzi da collezione che hanno raggiunto quotazioni da capogiro. In questo articolo, esploreremo alcune delle Fiat più rare e costose mai prodotte, dimostrando che la Casa torinese ha saputo creare veri e propri capolavori automobilistici.

Fiat Nuova 500: il Cinquino iconico

La Fiat Nuova 500, conosciuta affettuosamente come “Cinquino”, è senza dubbio uno dei modelli più iconici della storia automobilistica. Sebbene non sia la più costosa della lista, una Fiat 500 D del 1964 ha raggiunto un prezzo record di 57.500 euro durante un’asta nel 2021. Questo esemplare, restaurato con cura e verniciato in un elegante Verde Acquamarina, rappresenta l’amore per il design e la qualità che caratterizza il marchio Fiat.

Fiat 522 C Torpedo Sport: un classico anteguerra

Un altro gioiello della storia Fiat è la 522 C Torpedo Sport del 1931. Questo modello, con la sua carrozzeria Viotti, è stato venduto per oltre mezzo milione di euro. Con un motore a sei cilindri e una potenza di 52 CV, la 522 C rappresenta un’epoca in cui le auto sportive iniziavano a guadagnare popolarità. La sua storia è arricchita dalla partecipazione all’Olympia Motor Show del 1932, rendendola un pezzo da collezione ambito.

Fiat 1100C Spider Frua: un capolavoro di design

La Fiat 1100C Spider, carrozzata da Pietro Frua nel 1946, è un esempio di eleganza e stile. Questo esemplare unico ha raggiunto il prezzo di 553.145 euro all’asta, grazie alla sua rarità e al restauro impeccabile. Con un motore a quattro cilindri, la 1100C Spider è stata una delle prime auto a combinare prestazioni e design, facendola diventare un simbolo di lusso.

Fiat 8V: la regina delle auto sportive

La Fiat 8V, conosciuta anche come “Ottovù”, è una delle auto più ricercate dai collezionisti. Con modelli come la 8V Vignale e la 8V Supersonic, queste vetture hanno raggiunto prezzi stratosferici, superando i due milioni di euro. La rarità di questi modelli, unita alla loro storia sportiva, le rende un investimento sicuro per gli appassionati.

Fiat Turbina e Mefistofele: prototipi storici

Infine, non possiamo dimenticare la Fiat Turbina e la Fiat Mefistofele. La Turbina, un prototipo innovativo del 1954, rappresenta il futuro delle auto sportive con la sua turbina a gas. La Mefistofele, d’altra parte, detiene il record di velocità del 1924, con una velocità di 234,98 km/h. Entrambi i modelli sono considerati opere d’arte e il loro valore è inestimabile, con stime che superano i dieci milioni di euro.