Solitamente si parla sempre delle classifiche relative alle vetture che hanno riscosso il maggior successo in termini di vendite in un determinato paese, tralasciando quella opposta, vale a dire quella dedicata alle vetture che non hanno fatto breccia nel cuore degli acquirenti. In questo articolo vediamo quali sono quelle meno vendute sul mercato italiano.

Le auto meno vendute in Italia

Iniziamo a parlare delle auto meno vendute in Italia con la vettura che si trova al decimo posto, ovvero la Jaguar XE che nel corso del 2023 – i dati si riferiscono allo scorso anno, in attesa di vedere a fine 2024 cosa sarà successo – con soli 68 esemplari venduti.

La segue al nono posto, con un distacco pari a una sola immatricolazione la Cadillac XT4 di cui ne sono state immatricolate 67.

Ottava posizione per la Ickx K2 il fuoristrada su base Wrangler realizzato dall’azienda italiana DR, ne sono state vendute appena 58.

Il settimo posto a sorpresa vede la DS9 con 51 immatricolazioni nel corso dello scorso anno. Di sicuro uno smacco per la casa francese che ha davvero puntato molto su questa berlina di alta gamma, gli italiani tuttavia preferiscono altro.

Sesta posizione per il suv DFSK Glory 500 di origine cinese che è davvero poco conosciuto in Italia. 48 sono stati gli italiani che hanno deciso di acquistarlo nel 2023.

Ecco la peggior top 5

Al quinto posto un nome molto caro agli appassionati di auto sportive, in particolare negli anni 90 e 2000 stiamo parlando della Subaru Impreza che è stata acquistata da 35 persone residenti nel nostro paese. L’appeal sportivo si è andato man mano a perdere nel corso degli anni, ciò nonostante è una berlina affidabile.

In quarta posizione la Volvo S60, la berlina svedese è stata immatricolata 33 volte, sul gradino più basso del podio la BMW Serie 6 GT arrivata tra le mani di 27 italiani nel corso dello scorso anno.

Secondo posto per un’altra Jaguar, la berlina XF che ha raggiunto il numero di 23 auto prodotte per il nostro mercato ed infine al primo posto la Volvo S90 con 13 acquirenti.