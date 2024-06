Bmw Serie 1 2024: prezzo e dimensioni

BMW Serie 1 2024, piccoli aggiornamenti per la piccola bavarese che si distingue per tecnologia e divertimento al volante.

BMW ha svelato le immagini della Serie 1 2024 la piccola della casa di Monaco si è già mostrata con il nuovo volto, che discosta molto rispetto ai modelli precedenti, lo scorso anno e continua su questa linea anche per il modello in commercio quest’anno, di cui analizziamo in particolare il prezzo e le dimensioni.

Bmw Serie 1 2024: le dimensioni

La BMW Serie 1 MY 2024 è cresciuta nelle dimensioni e stilisticamente si ispira alla X2 con cui condivide diversi dettami del marchio tedesco per le vetture nuove. La crescita la rende comunque un’ottima vettura di segmento B ideale per la guida in città.

Di seguito le dimensioni del modello:

Lunghezza : 4 metri e 36

Larghezza : 1 metro e 80

Altezza : 1 metro e 46

Passo: 2 metri e 67

I dati che dimostrano la crescita sono la lunghezza che è cresciuta di 42 mm rispetto alla versione che ha il design simile ma appartiene al MY 2023 e l’altezza che è aumentata di 25 mm. Il passo è rimasto invariato rispetto alla precedente versione in commercio.

Questa idea è la dimostrazione che gli ingegneri sono riusciti a non intaccare i due assi garantendo una distanza ideale che si fa sentire quando si muove il veicolo nelle curve, un aspetto importante per una vettura che fa dell’agilità la sua prima prerogativa.

Il prezzo

La nuova Serie 1 parte da 37.660€ se si vuole la versione base, per chi desidera il pacchetto M Sport Design si parte da 38.750€.

Le versione più sportive si compongono del pacchetto M Sport Pro che ha una cifra d’attacco di 44.280€. Per chi volesse entrare a far parte del mondo M la cifra di partenza è di 56.500€.

La Serie 1 quindi pur essendo la più piccola della gamma richiede un esborso economico non indifferente che è giustificato solo dal brand perché la base sarebbe potuta tranquillamente costare poco di più di 32.000 euro.