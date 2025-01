Il mercato automobilistico anche nel mese di novembre ha risentito del pesante contraccolpo che sta colpendo il settore da diversi mesi. Per questo motivo le vendite nel penultimo mese del 2024 non sono state affatto positive ed il se il podio vede continuum a cambiare sono i numeri.

La top 10 delle auto vendute in Italia a novembre 2024

La top 10 delle auto più vendute in Italia nel mese di novembre si apre con la Renault Clio che occupa il decimo posto con 2.643 immatricolazioni, nona la sorella Captur di ne sono state immatricolate 2.729. In ottava posizione la Volkswagen T-Roc con 3.004 auto vendute.

Settimo posto per la Peugeot 208 con 3.065 auto vendute nel mese di novembre. Sesta la Toyota Yaris Cross di cui ne sono state immatricolate 3.099.

Colpisce come in queste prime cinque posizioni alte siano tutti crossover e piccole utilitarie ma non deve stupire in quanto sono quelle più apprezzate dal pubblico.

Top 5 tra crossover e utilitarie

Al quinto posto la Toyota Yaris con 3.418 auto vendute nel penultimo mese del 2024 a dimostrazione che la piccola giapponese si sa far apprezzare per la motorizzazione ibrida.

Quarto posto la Jeep Avenger il crossover del gruppo Stellantis sin dal suo debutto è riuscito a colpire il pubblico e questo suo quarto posto ne è la dimostrazione. Ne sono state vendute a novembre 3.830.

Il podio si apre con la Citroen C3, il nuovo modello ha subito attecchito nel pubblico tricolore infatti ne hanno vendute 3.991. Con la seconda posizione i numeri salgono, troviamo la Dacia Sandero ferma a 5.402 unità vendute.

Il primo posto torna ad essere della Fiat Panda, l’utilitaria italiana è lontana dai numeri di ottobre, subendo lo shock del mercato. 6.645 vendute a novembre le bastano per il primato in Italia.