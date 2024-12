Le vendite delle automobili sul mercato europeo stentano a decollare dato che si è registrata una diminuzione di 79.000 unità rispetto ai già non brillanti dati di settembre. Se si fa un paragone rispetto da gennaio si è registrato una crescita dell’1,1% troppo poco per parlare di risalita. Analizziamo in dettaglio la top 10 delle auto più vendute in Europa ad ottobre 2024.

LEGGI ANCHE: Lotus annuncia un cambio di rotta verso l’ibrido plug-in

Vendite auto ottobre 2024: dalla decima alla sesta posizione, vi sono sorpese

Il decimo posto delle auto più vendute in Europa ad ottobre 2024 se lo aggiudica la Skoda Octavia, la berlina del marchio ceco, disponibile anche in variante station-wagon ha venduto 14.372 auto facendo registrare un +16% rispetto allo stesso mese del 2023.

In nona posizione la Volkswagen T-Roc con 14.385 auto e in ottava si trova la Kia Sportage con 15.667 auto entrambe hanno fatto registrare un aumento dell’8% rispetto a 12 mesi prima.

Settima posizione per la Toyota Yaris con 15.977 auto vendute ed un aumento del 46% rispetto allo stesso periodo del 2023. Si tratta di uno dei balzi positivi più alti. Sesto posto per la Volkswagen Golf, di cui ne sono state vendute 16.455 con un aumento del 34%.

LEGGI ANCHE: Le migliori auto full-hybrid del 2024, risparmio e sostenibilità

Top 5 dominata dalle utilitarie/crossover

Al quinto posto la Toyota Yaris Cross di cui ne sono state vendute 16.542 con un aumento del 7% rispetto al 2023. Quarta posizione per la Renault Clio che in Europa ha vendute 16.987 auto crescendo del 10% rispetto ad ottobre 2023.

Il gradino più basso del podio va alla Volkswagen Tiguan con 17.368 auto vendute ed il 72% di vendite in più se confrontate ad ottobre 2023. Seconda posizione per la Peugeot 208 di cui ne sono state vendute 20.389 registrando una crescita del 40%.

Primo posto per la Dacia Sandero che torna davanti, dato che la Tesla Model Y ha subito un calo del 18%, dimostrandosi l’auto più desiderata dal pubblico europeo per le sue dimensioni compatte ma soprattutto per il prezzo davvero competitivo.