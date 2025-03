In Italia il segmento Automotive è uno dei più trainanti la nostra storia e tradizione sono riconosciute in tutto il mondo per questo motivo vi sono grandi realtà che hanno fatto della vendita auto un esempio. Una delle più rinomate ed apprezzate in tutto lo stivale è Tomasi Auto che ha da poco svelato i dati relativi al 2024 che parlano di una crescita vertiginosa verso le prime posizioni.

Tomasi Auto, i numeri che identificano il 2024

Tomasi Auto nel 2024 ha ottenuto numeri straordinari che sono andati ben oltre la crescita auspicata alla vigilia. Basti pensare che i veicoli venduti in tutta Italia sono stati ben 17.500 e quelli in pronta consegna erano oltre 4.000.

Cifre che chiariscono anche che cosa significhi vendere auto in Italia. Non solo vendita ma anche espansione perché oltre alla sede simbolo di Guidizzolo in provincia di Mantova, Tomasi Auto si trova anche a Milano, Verona e Roma, la sede della capitale è facilmente raggiungibile poichè si trova al km 65 uscita 33 del Grande Raccordo Anulare.

Oltre alla capillarità delle sedi, l’anno record 2024 è stato possibile anche per via del fatturato ottenuto, infatti i guadagni sono stati di 296 milioni di euro. Una cifra mastodontica che dà ancora una volta il peso di questa realtà nel settore della vendita di automobili.

Si punta tutto sul 2025

Ora Tomasi Auto ha iniziato il 2025 con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di leadership nel settore e possibilmente di pareggiare e perché no superare i numeri ottenuti nel 2024.

Non sarà una situazione facile però il presidente Giancarlo Tomasi e l’amministratore delegato Franco Tomasi, assieme ai loro collaboratori, punteranno a stabilire nuovi e migliori traguardi per il futuro.

Essere uno degli organismi leader nel settore automotive è tuttavia motivo di grande orgoglio per questa realtà tutta italiana.