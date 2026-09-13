Tesla Semi 2027: autonomia, prestazioni e ricarica del camion elettrico per l’Europa

Tesla ha svelato le specifiche tecniche del Semi destinato al mercato europeo, in occasione dell’IAA Transportation di Hannover, in programma dal 14 al 20 settembre 2026. Il camion elettrico, esposto e testabile al pubblico, rappresenta un passo significativo verso la mobilità a zero emissioni nel settore dei trasporti pesanti.
Il Tesla Semi europeo vanta un’autonomia stimata di 550 km con un peso lordo combinato di 40 tonnellate e un consumo energetico dichiarato di 1,0 kWh/km. Queste caratteristiche lo rendono adatto sia per la logistica regionale che per le tratte a lungo raggio.
Prestazioni e sistema di ricarica ad alta potenza
Il powertrain del Tesla Semi è composto da tre motori elettrici indipendenti posizionati sugli assi posteriori, capaci di erogare una potenza di trazione fino a 800 kW. Il veicolo integra una presa di forza elettrica (ePTO) da 25 kW utile per alimentare attrezzature ausiliarie.
La ricarica rapida è uno dei punti di forza del Semi. Grazie alla rete Megacharger il camion può recuperare il 60% dell’autonomia in soli 30 minuti con una potenza di ricarica fino a 800 kW e picchi di 1,2 MW. Questo sistema permette di rispettare le tabelle di marcia aziendali durante le soste operative dei conducenti.
Vantaggi economici e prospettive per le flotte
Tesla sottolinea i vantaggi economici del Semi che includono costi operativi ridotti grazie alla semplicità dei componenti elettrici e all’assenza di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. La manutenzione risulta più contenuta, e la diagnostica da remoto e gli aggiornamenti software via Internet riducono i tempi di fermo macchina.
Le flotte commerciali possono ammortizzare la spesa iniziale entro il ciclo di sostituzione dei veicoli a gasolio. Per gli operatori locali e regionali, questo potrebbe significare un rientro dei costi complessivi prima della sostituzione programmata dei mezzi diesel già in flotta.
Esperienze e consegne
Durante l’IAA Transportation 2026 i visitatori hanno l’opportunità di osservare da vicino l’esemplare europeo allo stand Tesla e di effettuare esperienze a bordo come passeggeri. Le consegne ai primi clienti europei sono previste per il 2027 con ulteriori dettagli commerciali che Tesla ha annunciato nei prossimi mesi.