Omoda, come è arrivato in Italia e come si compone il listino per il 2025.

Omoda è il marchio cinese che fa capo al gruppo Chery Auto che comprende altre 13 società con un totale di 80.000 dipendenti in Cina e che ha come obiettivo quello di espandersi a livello globale. In questo articolo scopriamo i modelli della gamma.

LEGGI ANCHE: Volvo XC90, il suv ha avuto anche una versione sportiva

Omoda: la gamma dei modelli per il mercato italiano

Omoda in Italia arriva con un altro marchio ovvero Jaecoo e i modelli sono simili, si differenziano solo a livello di interni che in Jaecoo sono molto meglio rifiniti.

La gamma Omoda si compone di 3 modelli: Omoda 5, Omoda 5 EV e la nuova arrivata Omoda 7.

Omoda 5 sia nella versione termica che in quella elettrica si presenta come la rivale ideale a Dacia Duster e Nissan Qashqai quindi nonostante le dimensioni che sembrano grandi, questo modello è in realtà un segmento B con carrozzeria da SUV.

La speranza è che per il mercato italiano riesca a far breccia e a scalfire due vetture che nel corso degli anni hanno avuto sempre maggior pubblico, in particolare il suv romeno per il basso prezzo.

LEGGI ANCHE: Jeep Renegade 4xe – Test Drive

La new entry is Omoda 7

Nel 2025 arriverà il terzo modello, secondo se si considerano le due varianti di Omoda 5 come fuse nella gamma e sarà la 7.

Omoda 7è lunga 4 metri e 62 e punta a dire la sua nel segmento dei suv di medie dimensioni, dove sono presenti Toyota Rav 4, Honda CRV e Ford Kuga.

Il lancio in Europa è previsto per il 2025 non è ancora chiaro in quale finestra sarà rilasciato ma il prossimo anno lo si potrà toccare con mano e provare su strada.

Omoda quindi è entrata, o almeno prova a farlo, tra i grandi costruttori automobilistici. Sarà curioso scoprire come evolverà.