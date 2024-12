Un’innovazione nel mondo dei SUV elettrici

La Leapmotor C10 REEV (Range Extender Electric Vehicle) si prepara a debuttare al Salone di Bruxelles 2025, promettendo di rivoluzionare il mercato dei SUV elettrici. Questo modello combina l’efficienza della trazione elettrica con la flessibilità di un motore a combustione interna, offrendo un’autonomia complessiva di ben 950 km. Con un motore elettrico da 158 kW (circa 215 CV), la C10 REEV si posiziona come una delle opzioni più interessanti per gli automobilisti europei.

Meccanica e prestazioni

Il cuore della Leapmotor C10 REEV è un motore elettrico che, pur avendo una potenza leggermente inferiore rispetto alla versione puramente elettrica, garantisce prestazioni elevate. La batteria da 28,4 kWh offre un’autonomia di 145 km in modalità elettrica, ma la vera innovazione risiede nel motore a combustione interna da 1,5 litri, che funge da generatore per ricaricare la batteria durante il viaggio. Questo sistema consente di mantenere la carica della batteria e di continuare a muovere le ruote, senza compromettere l’efficienza del veicolo.

Ricarica e sostenibilità

Un altro aspetto interessante della Leapmotor C10 REEV è la sua capacità di ricarica. Gli utenti possono ricaricare le batterie tramite wallbox o colonnine, sia in corrente alternata che in continua, fino a una potenza massima di 65 kW. Questo significa che è possibile ripristinare il 50% dell’autonomia in soli 18 minuti, rendendo il veicolo estremamente pratico per l’uso quotidiano. Inoltre, i consumi dichiarati sono di 0,4 l/100 km e le emissioni di CO₂ sono di soli 10 g/km, rendendo la C10 REEV una scelta ecologica per gli automobilisti attenti all’ambiente.

Disponibilità e prezzi

La Leapmotor C10 REEV sarà disponibile anche in Italia, sebbene i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità non siano ancora stati ufficializzati. Tuttavia, è interessante notare che la versione puramente elettrica, nella configurazione Style, ha un prezzo di partenza di 36.400 euro. Con l’arrivo della C10 REEV, gli appassionati di auto elettriche possono aspettarsi un’ulteriore evoluzione nel settore, con veicoli che uniscono prestazioni, autonomia e sostenibilità.