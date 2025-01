Un arrivo atteso a Maranello

Lewis Hamilton ha finalmente fatto il suo ingresso a Maranello, segnando l’inizio di un capitolo entusiasmante della sua carriera. Il sette volte campione del mondo ha varcato le porte della storica sede Ferrari, dove ha iniziato a immergersi nel mondo del Cavallino Rampante. Questa mattina, Hamilton ha partecipato a incontri con il team e ha esplorato le strutture, preparandosi per il suo debutto in pista previsto per mercoledì a Fiorano, alla guida della F1-75, la monoposto del 2022.

Un entusiasmo contagioso

L’arrivo di Hamilton ha generato un entusiasmo senza precedenti, palpabile non solo sui social media, ma anche fisicamente a Maranello e nei dintorni. Gli hotel sono al completo, con la richiesta di stanze che si estende fino a Modena. Il sindaco di Maranello, Luigi Zironi, ha già attivato misure di sicurezza per gestire l’afflusso di fan e curiosi, trasformando Fiorano in un palcoscenico unico per questo evento storico.

Preparativi e personalizzazioni

Durante la sua prima giornata, Hamilton ha dedicato tempo alla conoscenza del team e alla personalizzazione del suo sedile. La squadra ha lavorato per adattare il sedile alle sue esigenze, dimostrando l’attenzione al dettaglio che caratterizza sia Hamilton che la Ferrari. Il campione britannico ha richiesto modifiche al volante, simili a quelle che utilizzava in Mercedes, evidenziando la sua volontà di adattarsi rapidamente al nuovo ambiente.

Sessione al simulatore e debutto in pista

Uno dei momenti più attesi è stata la sessione al simulatore Dynisma, un attrezzo all’avanguardia che ha permesso a Hamilton di familiarizzare con le procedure specifiche della Ferrari. Dopo una prima sessione di prova, il pilota ha iniziato a gettare le basi per il suo lavoro in pista. Il debutto ufficiale è fissato per il 22 gennaio, quando Hamilton condividerà la pista con Charles Leclerc, dando inizio a una collaborazione che promette di essere entusiasmante per il campionato 2025.

Un sogno che diventa realtà

Hamilton ha espresso la sua emozione per questo nuovo capitolo della sua carriera. “Ci sono momenti che ricorderò per sempre e il mio primo giorno da pilota Ferrari è uno di questi,” ha dichiarato sui social. “Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi. Iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme.”