Un’anteprima della nuova Lexus ES

L’ottava generazione della Lexus ES si sta preparando a fare il suo debutto mondiale, promettendo di diventare il nuovo modello di punta della gamma Lexus. Con un focus sull’elettrificazione, la Casa giapponese ha anticipato che il nuovo modello offrirà “livelli ancora più elevati di comfort e silenziosità”. La presentazione ufficiale avverrà al Salone di Shanghai il 23 aprile, dove verranno svelate tutte le motorizzazioni e le tecnologie disponibili per i clienti europei.

Design innovativo e dettagli esclusivi

In attesa della presentazione, Lexus ha rilasciato un’immagine teaser e un video che offrono un primo sguardo sul design della nuova ES. Sebbene il video sia breve, mostra chiaramente un profilo più affilato rispetto al modello attuale, con gruppi ottici posteriori sottili e illuminati. Le prese d’aria sono state rese ancora più pronunciate, conferendo un aspetto sportivo e dinamico all’auto. Inoltre, confrontando l’immagine ufficiale con quella del restyling precedente, è evidente che la linea del tetto è stata rivisitata, rendendo il design complessivo più “tagliente” e moderno, ispirato ad altri modelli recenti come la IS e la LBX.

Motorizzazioni e piattaforma

La nuova Lexus ES è attesa nel mercato europeo nell’ultimo trimestre del 2025, e si prevede che utilizzi la stessa piattaforma del modello attuale, mantenendo la configurazione a trazione anteriore. Questo modello sarà pronto per ospitare i motori ibridi full hybrid e plug-in, che Lexus ha già presentato negli ultimi anni. Tuttavia, per avere conferme definitive sulle specifiche tecniche e sulle motorizzazioni, sarà necessario attendere la presentazione ufficiale. Gli appassionati e i potenziali clienti sono invitati a seguire gli aggiornamenti per rimanere informati sulle ultime novità riguardanti la nuova Lexus ES.