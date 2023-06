Lexus ha confermato che presenterà la GX 2024 ridisegnata l’8 giugno, lo stesso giorno della nuovissima TX 2024.

Lexus GX 2024: caratteristiche, design, motori

Una nuova immagine mostra la parte posteriore del nuovo GX. Mostra chiaramente diversi elementi interessanti, a partire dalla barra luminosa a tutta larghezza che attraversa il portellone posteriore e collega le luci posteriori. Di profilo, si nota anche che le fiancate della nuova GX sono più affilate e filanti rispetto ai modelli precedenti, e le caratteristiche più evidenti sono i passaruota leggermente svasati.

Per il resto, non c’è la ruota di scorta esterna, come prima, e non è chiaro se il portellone posteriore si aprirà su cerniere laterali come prima o meno.

In generale, l’immagine conferma che la GX manterrà la sua forma complessiva piuttosto squadrata, il che non sorprende visto che si tratta di un elemento caratterizzante del modello. La prossima GX sarà quindi la controparte più robusta della nuova Lexus TX, una creatura più urbana che è essenzialmente una Toyota Grand Highlander vestita a festa.

Appuntamento all’8 giugno per tutti i dettagli sulla Lexus GX 2024 e sulla Lexus TX 2024.

