Un pilota di Formula 1 e la sua scelta sorprendente

Quando si pensa a un pilota di Formula 1, l’immagine che viene in mente è spesso quella di hypercar esclusive e modelli di lusso. Tuttavia, Liam Lawson, giovane talento neozelandese in forza alla Red Bull, ha sorpreso tutti con la sua recente scelta automobilistica: una Toyota Supra elaborata. Questo modello, noto per le sue prestazioni, rappresenta una scelta inaspettata per un pilota di F1, abituato a guidare auto da corsa di altissimo livello.

La Toyota Supra: sportività e praticità

La Toyota Supra non è solo un’auto qualsiasi; è una vera e propria sportiva che offre prestazioni elevate. Lawson ha scelto una Supra dotata di un body kit Adro, rendendola unica in Europa. Nonostante la sua natura sportiva, la Supra si distingue anche per la sua praticità, rendendola adatta all’uso quotidiano. A differenza delle supercar più esclusive, la Supra offre un equilibrio tra prestazioni e funzionalità, permettendo a Lawson di godere di un’auto che può essere utilizzata anche nella vita di tutti i giorni.

Un’auto personalizzata e potente

La Toyota Supra di Lawson non è solo esteticamente accattivante, ma anche estremamente potente. Sotto il cofano, il motore B58 è stato potenziato con un kit turbo di Precision, uno scarico personalizzato e una mappa ECU “Stage 2” di MHD, portando la potenza a ben 650 CV. I nuovi paraurti, cerchi in bronzo e dettagli in carbonio conferiscono all’auto un aspetto ancora più aggressivo. Lawson ha descritto la sua Supra come “l’auto più bella che abbia mai visto”, dimostrando quanto sia affezionato a questo modello.

Un video che racconta la trasformazione

Un video condiviso sui social media mostra il processo di trasformazione della Supra, che ha subito un secondo intervento di tuning. Inizialmente, l’auto era avvolta in una pellicola verde, ma è stata successivamente lucidato e rifinita in un elegante nero. Questo cambiamento non solo ha migliorato l’estetica dell’auto, ma ha anche esaltato le sue linee sportive, rendendola ancora più affascinante.

Conclusioni sulla scelta di Lawson

La scelta di Liam Lawson di guidare una Toyota Supra dimostra che anche i piloti di Formula 1 possono apprezzare auto che, pur non essendo hypercar, offrono prestazioni eccezionali e un design accattivante. La Supra rappresenta un perfetto equilibrio tra sportività e praticità, rendendola un’ottima scelta per chi cerca un’auto da sogno da utilizzare anche nella vita quotidiana.